Valverde valoriza segunda vitória na La Liga e ressalta: “Temos os seis pontos”

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Vencendo a segunda partida no campeonato, Ernesto Valverde chega a mais uma vitória no comando da equipe culé e agora soma seis pontos na La Liga. Vencendo o Alavés fora de casa pelo placar de 2 a 0, comandante do Barça elogiou a atuação da equipe, apesar da dificuldade no primeiro tempo. Após a partida, o técnico concedeu entrevista e falou sobre o jogo e também sobre a janela de transferência que ainda não fechou.

Falando sobre a partida, Ernesto Valverde destacou a boa defesa do Alavés que se fechou muito bem na primeira etapa da partida, dificultando muito o jogo para o Barcelona.

“Custou-nos muito para abrir o placar, tivemos que ter bastante paciência. Eles estavam muito fechados, tínhamos muitas linhas de passes curtas, era difícil chegar à área deles. Estávamos um pouco bloqueados e em muitas vezes com muitos jogadores na defesa. Nos custou o gol, mas era questão de ir moldando a partida e insistir”, disse Valverde.

O técnico ressaltou as brechas que o time deu ao subir muito e dar espaço para o Alavés chegar com perigo nos contra-ataques. Porém o treinador destacou mais uma vitória e os seis pontos na competição.

“Nós abrimos o placar da partida com o gol, eles tiveram chances e é normal com os espaços que puderam nos pegar em contra-ataque. Tivemos momentos de dificuldade, mas conseguimos superar. Temos os seis pontos”, comentou.

Valverde também falou sobre a posição de Messi que tem jogado como falso 9 na ausência de Suárez, que ainda se recupera de uma lesão. O técnico também falou sobre a capacidade de Messi de buscar o jogo para si.

“Sabemos a tendência que Messi tem de buscar o jogo, mas temos jogadores que podem ajudar em amplitude e se desmarcar. A posição de falso 9 de Messi não é nova. Quando temos Suárez não precisamos improvisar, mas temos que adaptar os jogadores que temos”, comentou sobre a posição de Messi.

Sobre Dembélé, que chegou como novo reforço da equipe, Valverde falou que cada atacante tem a sua característica. O técnico falou sobre os jogadores que tem a disposição e cada um deles tem uma maneira e posição de jogar.

“Cada atacante tem o seu perfil. É claro que se jogam Deulofeu e Aleix eles buscam mais espaço. Alcácer ainda joga mais pela frente, tem tendência de jogar mais pelo meio, além disso Denis não é um ponta. É o que há”, falou Valverde.

Encerrando a sua entrevista, Valverde também foi perguntado sobre o mercado de transferências que fecha dia 31 de agosto. O técnico do Barça despistou qualquer contratação, mas disse que a equipe ainda está aberta ao mercado.

“Esperamos que quando o mercado fechar nós tenhamos uma equipe mais competitiva e, além disso, melhor. Podemos conseguir isso, estamos abertos ao mercado”, finalizou Valverde.

Devido a parada pela data Fifa, o Barça só volta aos gramados no dia 09 de setembro, num sábado, onde receberá o Espanyol pelo derby catalão. A partida será válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, e será no Estádio Camp Nou, às 15h45. Pode ser também a estreia de Dembélé com a camisa blaugrana.