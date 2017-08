Após dois golaços, Koke valoriza início arrasador na partida: "Temos que começar sempre assim"

Google Plus

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Um dos destaques da vitória do Atletico de Madrid fora de casa contra o Las Palmas neste sábado (26), o meio-campista Koke falou à imprensa e reconheceu a importância dos três pontos após o empate na primeira rodada: "Foi uma grande partida desde o começo. A semana passada nos serviu para aprender. Temos que jogar como sabemos, começar com intensidade e vontade. É muito importante, temos que começar sempre assim", comentou o autor de dois lindos gols.

O Atleti completou sete partidas sem perder na casa do Las Palmas e Koke reconheceu que "é difícil vencer aqui, jogam muito bem. Estamos fazendo um bom trabalho, tomara que continue esta série de vitórias". Mesmo com a goleada, o meia - que mais uma vez foi convocado para a Seleção Espanhola - ainda acha que há espaço para melhorar: "Temos muito o que melhorar. Acabamos de começar e é difícil o início com tantos jogos fora de casa. Depois da parada (para a data Fifa) tentaremos continuar assim".

Correa e Koke, destaques da partida contra o Las Palmas | Foto: Divulgação/La Liga

O técnico Diego Simeone também falou sobre a partida e deixou claro que não foi uma partida cômoda: "Não há nada de cômodo no futebol, poderiam estar a um gol. Sem a humildade dos meus jogadores para correr e defender como fizeram não seria possível chegar a este resultado".

Simeone também comentou o bom começo de partida, onde sua equipe marcou dois gols em apenas cinco minutos: "Tivemos a sorte de fazer um bom jogo como o do ano passado, para qualquer um não é fácil começar perdendo. Las Palmas tentou, mas meus jogadores responderam muito bem às mudanças táticas".

O Atlético conquista a sua primeira vitória na competição após empatar com o Girona no último sábado. Na próxima rodada, somente no dia 9 de setembro, devido a parada para a "Data Fifa", os colchoneros vão até o Mestalla enfrentar o Valencia.