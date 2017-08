Real Madrid x Valencia AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, disputada por Real Madrid e Valencia no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Olá torcedor que navega VAVEL Brasil, acompanhe conosco mais um grande jogo do Campeonato Espanhol. Real Madrid x Valencia ao vivo jogam no Santiago Bernabéu e você curte tudo por aqui.

Relembre como foi a última vez que as equipe se enfrentaram na casa madridista:

O Real Madrid não perde para o Valencia em seu estádio desde 2008, já são 11 partidas sem derrota. Acompanharemos aqui na VAVEL Brasil se a escrita se mantém ou se o Valencia surpreende

Por outro lado, Kondogbia e Murillo chegaram contratados junto a Internazionale e já devem estrear no Bernabéu. Dani Parejo volta de lesão e será titular.

"O confronto contra os blancos nos chega muito em cima, esta semana chegaram alguns jogadores, mas ainda estamos pendentes de novas contratações", disse Marcelino, técnico do Valencia.

Marcelino em sua estreia oficial pelo Valencia | Foto: David Aliaga/Getty Images

E Marcelino tem boas lembranças do Bernabéu. Em 2006, comandando o Recreativo Huelva, aplicou sonoros 3 a 0 no Madrid, que à época era treinado por Fábio Capello. Foi a primeira vitória do Huelva no estádio merengue e que entrou para a história.

Pelo lado do Valencia também há alguns problemas para montar o time titular. Nani, Gabriel e Garay estão vetados pelo departamento médico e desfalcam a equipe.

No ataque, Cristiano Ronaldo ainda cumpre o segundo dos quatro jogos de suspensão que pegou por empurrar o árbitro na Supercopa da Espanha, Isco é o provável titular do português, Borja Mayoral foi relacionado e irá como reserva.

Equipe merengue se dirigindo à Real Madrid City | Foto: Divulgação/Real Madrid CF

"Hoje só temos um zagueiro, mas não vai acontecer mais. Temos a Casemiro e a Llorente, faremos um sistema que já vereis. Temos soluções", falou Zidane sobre os desfalques na defesa

Zidedine Zidane tem problemas para montar a sua defesa já que não terá três zagueiros para o jogo. Sergio Ramos está suspenso, Varane e Vallejo machucados. Casemiro ou Llorente podem ser improvisados na zaga.