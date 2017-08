Athletic Bilbao vence Eibar fora de casa com gol solitário de Aduriz

Em visita ao Estadio de Ipurua neste domingo (27), o Athletic Bilbao conseguiu arrancar três pontos como visitante em vitória por 1 a 0 sobre o Eibar em jogo pela segunda rodada do campeonato espanhol 2017-18. Após um início impetuoso dos anfitriões, o time rojiblanco contou com o oportunismo de sua estrela Aritz Aduriz para balançar as redes no final do primeiro tempo e dar números finais ao confronto.

Pela terceira rodada de La Liga, o Athletic enfrentará o estreante Girona em casa no San Mamés, dia 10 de setembro, também um domingo. O Eibar, por outro lado, volta a jogar pelo espanhol contra o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán sábado (9), após amistoso contra o Bordeaux no dia 1.

O jogo no Ipurua começou pendendo a favor do Eibar, que trabalhava muito bem a bola — principalmente pelas laterais do campo — e pressionava o time visitante. Com toque de bola rápido e agressivo, os anfitriões acumulavam volume de jogo e sufocavam o Bilbao, mantendo controle quase total do jogo e não permitindo que a equipe rojiblanca reagisse. Chegando fácil na área adversária, o que faltava ao Eibar era completar e definir as jogadas, para poder traduzir o domínio no marcador.

Tamanha intensidade, entretanto, não se estendeu pelos 45 minutos da etapa inicial. Antes da metade do primeiro tempo, o Bilbao conseguiu absorver a pressão e intensidade rival e buscava mais protagonismo. Aos 39, da cabeça do artilheiro Aduriz, nasceu o gol rojiblanco: seco e oportuno, o espanhol recebeu cruzamento de Iñaki Williams para finalizar a única chance mais clara da sua equipe e colocar tempero no jogo.

O segundo tempo começou mais quente, com o Eibar buscando recuperar o ritmo que conseguiu imprimir no começo do primeiro tempo. Os donos da casa foram mais organizados e eficientes com a bola, mas não eficazes em finalizar suas chances e modificar o placar. O atacante Kike teve duas chances claras de gol quase que em sequência — uma à queima-roupa e uma de cabeça — quando o Eibar voltava a ter iniciativa, por volta dos 70 minutos, mas não conseguiu empatar o jogo.

Apesar da inferioridade, o Bilbao acumulou oportunidades e chegadas ao gol e esteve próximo de ampliar sua vantagem. O confronto do dérbi basco, entretanto, foi definido pelo placar mínimo a favor dos rojiblancos, que somam sua primeira vitória na Liga após empate sem gols com o Getafe na primeira rodada, enquanto os anfitriões sofrem sua primeira derrota após vencer do Málaga em La Rosaleda.