Máquina de gols: Real chega a 70 jogos consecutivos marcando e se aproxima de recorde

Foto: Helios de la Rubia/Getty Images

Equipes que marcam época na história do futebol sempre são acompanhadas de estatísticas e quebra de recordes. E não é diferente com o super vencedor Real Madrid de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo e companhia.

Com os dois gols marcados contra o Valencia no empate por 2 a 2 no último domingo (27), a equipe merengue chegou a 70 partidas consecutivas marcando pelo menos um gol, superando ainda mais a marca anterior que era do Bayern de Munique de 61 jogos entre 2012 e 2014.

Desde que empatou por 0 a 0 com o Manchester City no dia 26 de abril de 2016, pelo jogo de ida das semifinais da Uefa Champions League da temporada 2015/16, o Real Madrid não sabe o que é passar em branco em uma partida.

Gareth Bale comemora o gol da vitória sobre a Real Sociedad | Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Quatro dias depois, ao enfrentar a Real Sociedad no Anoeta, o tento marcado por Gareth Bale abriu a contagem para um número cada vez mais expressivo. De lá pra cá foram 70 partidas, sendo 6 da Copa do Rei, 43 do Campeonato Espanhol e 15 da UCL vazando o goleiro adversário pelo menos uma vez. Os comandados de Zidane foram às redes 193 vezes, sendo 47 delas com Cristiano Ronaldo, se tornando o maior artilheiro neste período. Benzema, com 21 gols, vem em segundo lugar.

Um dos gols mais importantes dessa trajetória, na final da Champions 2016/17 | Foto: David Ramos/Getty Images

Com 117 gols na La Liga, 38 na Champions, 22 na Copa do Rei, seis no Mundial de Clubes, cinco na Supercopa da Europa e cinco na Supercopa da Espanha, os blancos estão a cinco jogos da histórica marca do Santos de Pelé, que balançou as redes 254 vezes em 74 jogos consecutivos entre 1961 e 1963.

Asensio marcou 3 dos últimos 4 gols madridistas | Foto: Denis Doyle/Getty Images

Para superar o time brasileiro, o Real Madrid terá pela frente o Levante, a Real Sociedad, o Bétis e o Alavés pela La Liga e entre eles o APOEL, do Chipre, pela Champions. Se conseguir, será mais um feito para o gigante espanhol e também para o técnico Zinedine Zidane, que enquanto mantém a sequência goleadora, também acumulam títulos, entre eles a UCL, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa duas vezes e o Mundial de Clubes da Fifa.