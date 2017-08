Diretor de futebol do Barcelona, Robert Fernández se mostra confiante para novos reforços

(Foto: Nur Photo/Getty Images)

Durante a apresentação do mais novo jogador do Barcelona, Ousmane Dembélé, o diretor de futebol do Barcelona Robert Fernández falou em entrevista sobre as contratações da equipe. Na sua entrevista, além de revelar desejo antigo da contratação de Dembélé, Robert também falou sobre as negociações de Phillipe Coutinho, Dí Maria e Jean Seri, jogador do Nice que o Barça já descartou.

Começando a entrevista falando sobre o recém-apresentado Ousmane Dembélé, o diretor de futebol do Barcelona afirmou que o clube catalão já vem desejando o jogador francês há algum tempo, mas seria difícil tê-lo na equipe com o trio MSN.

“É verdade que desde o ano passado queríamos trazê-lo. Levamos muitos meses acompanhando ele no Rennes, mas acredito que a sua melhor evolução seria em outra equipe e, pensando no trio que tínhamos, seria difícil dele jogar”, afirmou Robert.

O diretor do Barça também foi perguntado sobre a situação de Phillipe Coutinho, mas acabou despistando o andamento da transferência para os repórteres e não falou muito a respeito. “Estamos negociando com um jogador e temos que fazer isso nestes dias que restam. Esperamos chegar a um acordo e apresentar um novo jogador”, disse o dirigente.

Robert também falou sobre o meio campo Jean Seri, que atua no Nice, da França. Depois de o Barça descartar a contratação do marfinense, o diretor do clube disse que o motivo foi priorizar reforços para outras posições. “É um bom jogador, mas está totalmente descartado. Temos analisado melhor toda a situação e preferimos nos reforçar em outras posições”, comentou.

Outro assunto questionado na entrevista foi sobre os reforços da equipe. O diretor do Barça garantiu que muitas possibilidades foram analisadas. Robert afirmou que tem a intenção de ainda anunciar mais um jogador, mas também é possível que sejam dois.

“Já faz muitos dias que estamos trabalhando em muitas possibilidades. Tanto para contratar um jogador como dois. Temos que esperar, mas é verdade que estamos negociando isso. Sabemos o que queremos e vamos esperar até o último momento. Minha intenção é que chegue mais um jogador e, se for possível, dois”, garantiu o dirigente.

Outro nome bastante comentado nestes últimos dias foi Di María. O meia argentino que atua pelo PSG também parece ser um dos jogadores que o Barcelona tenta chegar a um acordo para esta janela de transferência, mas o diretor evitou falar nomes na entrevista.

“Não vou entrar em nomes sobre as negociações e as possibilidades. O clube está trabalhando em acertar com algum jogador, mas não entro em avaliações a nível individual”, finalizou Robert.

A janela de transferência na Europa fecha no dia 31 de agosto, quinta-feira. O Barcelona que já anunciou Semedo, Deulofeu, Paulinho e Dembélé, tem tem poucos dias para anunciar seus últimos reforços e fechar o seu elenco para a temporada 2017/18.