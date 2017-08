Koke reforça torcida por retorno de Diego Costa ao Atlético de Madrid: "Todos nós queremos"

Diego e Koke atuaram lado a lado na fase mais vitoriosa dos últimos anos do Atlético (Foto: Glyn Kirk/Getty Images)

Vivendo sua última semana nesta temporada, a movimentada janela de transferências de verão tem em Madrid um de seus capítulos com mais expectativas, envolvendo o provável destino de Diego Costa.

Encostado no Chelsea desde o fim da última jornada, o brasileiro naturalizado espanhol ainda não sabe qual camisa irá vestir nos próximos meses. Mas se depender de um 'velho companheiro', Diego usará por mais uma vez o manto rojiblanco do Atlético de Madrid.

+Em reunião no Brasil, Diego Costa indica que deve retornar ao Atlético de Madrid

Em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser nesta segunda-feira (28), o meio-campista Koke falou da vontade de atuar novamente com Diego Costa: "Todos nós no Atlético queremos que Diego Costa volte, mas a situação é complicada. Se ele vier, certamente irá nos ajudar. Ele conhece muitos que já estão no clube. Seria algo emocionante", afirmou o atleta.

Em quatro temporadas pelo Atlético, Diego conquistou duas Copas do Rei, duas Uefa Super Cup e uma Liga

O maior entrave para o acerto seria a punição que o Atlético tem de cumprir até o início de 2018, que consiste na impossibilidade de registrar novos atletas. Fica de exemplo o ex-Sevilla Vitolo. Contratado no início desta temporada, o jogador foi emprestado ao Las Palmas até o fim do ano. Caso fosse negociado com o Atlético, Diego Costa também poderia seguir o mesmo caminho de Vitolo e ser cedido temporariamente à outro clube. Neste cenário, o Milan seria um possível interessado no futebol do sergipano.

+Pesquisa aponta Atlético de Madrid como clube mais eficiente da Europa no âmbito econômico

Concentrado com a Seleção Espanhola (sem Diego Costa) que se prepara para as partidas diante da Itália e Liechtenstein pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, Koke comentou o início de temporada do Atlético: "Aprendemos a lição a partir da partida de estreia. Não podemos começar lentamente a competição, devemos estar 100% o quanto antes", acrescentou.

+Otimista, Atlético de Madrid projeta quitar novo estádio em sete anos

Após o empate com o recém ascendido Girona na primeira rodada da Liga, o Atlético se recuperou no último sábado (26) ao golear o Las Palmas em Gran Canaria. Os comandados de Diego Simeone agora voltam a campo no dia 9, quando atuam mais uma vez longe de Madrid: encaram o Valencia no Mestalla.