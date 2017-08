Promessa turca, Emre Mor descarta gigantes da Itália e assina com Celta de Vigo

Mor reforça o setor ofensivo do time da Galícia (Foto: Divulgação/Celta de Vigo)

O Celta de Vigo anunciou, na tarde desta terça-feira (29), a sua quarta contratação na atual janela de transferências. Trata-se do jovem ponta turco Emre Mor, de 20 anos, que chega do Borussia Dortmund. Ele assinou por cinco temporada. Os valores da negociação não foram revelados pela agremiação espanhola. O atleta era especulado em Fiorentina, Internazionale, Lazio, Milan e Torino, todos da Itália.

A contratação de Mor gerou bastante surpresa na Espanha, já que o próprio é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial e estava num clube que sabe cuidar muito bem dos seus garotos, que era o Borussia Dortmund. Porém, o novo técnico do clube alemão, o holandês Peter Bosz, ex-Ajax, afirmou que não iria contar com o turco e liberou o atleta para fechar com outra equipe.

Por ser taxado como grande promessa, o jogador de 20 anos, que chegou ao Dortmund em 2016 vindo do Nordsjælland, de certo modo, decepcionou pela expectativa gerada em cima da sua chegada. Mor não conseguiu corresponder às expectativas, já que até na seleção turca ele consegue demonstrar seu futebol, mas não no Dortmund, agora seu ex-clube, onde fez apenas um gol em 19 partidas.

Antes de Mor, o Celga de Vigo anunciou o técnico Juan Carlos Unzué, os meias Jozabed (de maneira definitiva) e Stanislav Lobotka e o atacante Maxi Gómez.

Gente chegando e gente saindo

Sem espaço, Beavue foi emprestado | Foto: Miguel Riopa/AFP/Getty Images

Tem reforço chegando, mas também a porta foi aberta para saídas. Junto da contratação de Mor, o Celta anunciou que dois jogadores estão deixando o clube. O primeiro é o atacante francês Claudio Beauvue, que, sem chances na equipe, ainda mais com a chegada do uruguaio Máxi Gomez, que já acumula três gols em duas partidas no Campeonato Espanhol, acertou sua ida, por empréstimo, ao Leganés, uma das três equipes com 100% de aproveitamento até agora no campeonato, ao lado de Barcelona e Real Sociedad.

O outro é o jovem volante espano-senegalês Pape Cheikh, que acertou sua transferência de forma definitiva para o Lyon. O meiocampista de 20 anos é oriundo da base do clube celeste e estava na equipe principial desde a temporada 2015/16. Foram 27 jogos e um gol com o uniforma da equipe de Vigo.