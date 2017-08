Sevilla acerta com lateral-esquerdo francês Lionel Carole, ex-Galatasaray

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O Sevilla anunciou seu oitavo e, provavelmente, último reforço para a temporada 2017/18. Trata-se do lateral-esquerdo Lionel Carole, que chega do futebol turco, mais exatamente do Galatasaray, onde passou as últimas duas temporadas. O francês chega por empréstimo com opção de compra ao fim da temporada.

Carole tratou de exaltar o clube espanhol, falando da "mudança de patamar" na carreira: "A oportunidade que o Sevilla me dá de vestir esta camisa é muito importante. Vou dar meu máximo e mostrar todas minhas qualidades. É a maior oportunidade que já tive na minha carreira. O Galatasaray é um grande clube, mas o Sevilla é outra coisa. Estou muito contente de vir para cá, é uma grande oportunidade", disse o atleta de 26 anos.

Oriundo da base do Nantes, Carole iniciou sua carreira profissional em 2010. Foram 16 partidas pela equipe amarela, até ser negociado com o Benfica, onde duas temporadas, mas fazendo um total de apenas seis jogos. Em 2013 ele começou a apresentar mais seu futebol, quando acertou e ficou duas temporadas no Troyes, fazendo 82 partidas.

Após ir bem na equipe francesa, ele assinou, em 2015, com o Galatasaray, onde ficou duas temporadas. Ele também foi figura garantida na Seleção Francesa desde o Sub-17, mas depois não mostrou serviço suficiente para chegar à equipe principal.

Carole chega para ser o principal reserva de Sergio Escudero na lateral da equipe de Eduardo Berizzo, já que o também francês Benoit Trémoulias deixou o clube. O zagueiro Simon Kjaer, lateral-direito Sebastien Corchia, os meias Guido Pizarro, Jesús Navas, Nolito e Ever Banega, além dos atacante Luis Muriel foram as outras aquisições do clube no mercado.