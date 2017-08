Sem espaço no Arsenal, Lucas Pérez acerta retorno ao Deportivo por empréstimo

Foto: Getty Images

O bom filho à casa torna. Nesta quinta-feira (31), o Deportivo La Coruña oficializou o retorno, por empréstimo, do atacante Lucas Pérez, de 28 anos, que retorna após uma temporada de certo fracasso no Arsenal. Os Branquiazuis não tem a opção de compra, caso queiram permanecer com o atleta de imediato.

Essa será, de certo modo, a terceira passagem de Pérez pelo Depor, já que jogou emprestado pelo PAOK na temporada 2014/15, acertou em definitivo no ano seguinte e agora retorna ao clube onde obteve maior sucesso, já que, juntando as duas primeiras temporadas, foram 24 gols em 59 partidas, mostrando uma regularidade muito grande.

Além das passagens pelo Depor, Pérez também já atuou pela equipe C do Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Rayo Vallecano B, Karpaty Lviv-UCR, Dinamo de Kiev, PAOK e, claramente, Arsenal. Porém, mesmo com altas expectativas, o atacante espanhol não teve muitas chances nos Gunners, fazendo apenas 11 partidas e marcando um único gol.

Agora, ele tentará recuperar seus ótimos dias na equipe onde mais brilhou: Deportivo. As expectativas são as melhores possíveis em La Coruña, já que, muito possivelmente, ele fará dupla de ataque com Florian Andone, o principal destaque do elenco de Pepe Mel.

Com a chegada de Lucas, o Depor fecha seu ciclo com oito contratações. Além dele, os defensores Fabian Schär e Gerard Valentín, meias Guilherme, Fede Valverde e Carles Gil e os atacantes Adrian López e Zakaria Bakkali também já foram anunciados como reforços.