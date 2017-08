Ex-Barcelona, Bojan retorna ao futebol espanhol e assina com Alavés

(Foto: Divulgação/Deportivo Alavés)

Aproveitando o agitado último dia da janela de transferência na Europa, o Alavés anunciou a mais nova contratação da equipe para a temporada. Anunciando o atacante Bojan Krkic, ex-Barcelona, a equipe espanhola assinou com o jogador de 27 anos que chega para ser a principal contratação da equipe na temporada.

Com 27 anos hoje, Bojan soma 73 gols e 31 assistências na carreira. O atacante que pertence ao Stoke City da Inglaterra chega ao Alavés por empréstimo e defenderá o clube espanhol por uma temporada.

Bojan que já passou por diversas equipes e jogou em todas as principais ligas europeias teve o seu começo no Barcelona, onde surgiu como uma promessa na categoria de base do clube catalão. Depois do Barcelona, Bojan passou por outras equipes como Roma, Milan, Ajax, Mainz 05 e Stoke City, até chegar agora no Alavés.

Como principais títulos no currículo, Bojan soma duas Uefa Champions League com o Barcelona. Além disto, o atacante também teve convocações para a seleção espanhola devido suas boas atuações no Barcelona.

O atacante poderá ter a sua estreia no Alavés na próxima rodada do Campeonato Espanhol, passando a data Fifa. A próxima partida do Alavés será no dia 08 de setembro, às 16h, onde enfrenta o Celta no Estádio Balaídos, em Vigo.