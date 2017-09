Sem espaço no Chelsea, atacante Loic Remy acerta com Las Palmas

(Foto: Thananuwat Srirasant/Getty Images)

Segue movimentada a janela de transferências de verão há poucas horas de seu fim. Na Espanha, um dos clubes que mais agitaram o mercado nessas últimas semanas acertou com mais um nome forte para seu setor ofensivo. Se trata de Loic Remy, novo atacante do Las Palmas. O jogador realizou exames médicos na tarde desta quinta-feira (31) em Londres e foi anunciado nesta sexta-feira (1º) pelos amarillos por duas temporadas.

A negociação entre o clube espanhol com o representante do atleta foi ágil e sem muitos entraves. Remy teria mais uma temporada a cumprir como atleta do Chelsea, mas rescindiu seu vínculo com o clube londrino para acertar por duas jornadas com o Las Palmas. Como realizou normalmente a pré-temporada pela equipe inglesa, o atacante chega em ótimas condições físicas. Sua apresentação deve ocorrer no início da próxima semana.

Revelado pelas categorias de base do Lyon, Remy destacou-se mesmo pelo Nice em 2008. Dois anos depois, o jogador acertava sua transferência ao Olympique de Marseille, onde conquistou por duas vezes a Copa da França, se mantendo em alto nível. Em 2013, aceitou o desafio de atuar na liga mais competitiva da Europa, a Premier League.

Pela Seleção Francesa, Remy disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil

Em sua chegada a Inglaterra, Remy atuou pelo tradicional Newcastle por uma temporada, emprestado pelo Queens Park Rangers.

+Com passagens por gigantes italianos, experiente Aquilani acerta ida para Las Palmas

Em sua primeira temporada em solo inglês, Remy fez 14 gols em 27 partidas, chamando a atenção dos grandes clubes. No início da temporada seguinte, foi anunciado pelo Chelsea. Ofuscado principalmente pela presença de Diego Costa, o jogador não teve uma grande sequência em Stamford Bridge. Na temporada passada, atuou por empréstimo pelo Crystal Palace, onde disputou apenas oito partidas, sem balançar as redes.

Remy é o terceiro atacante contratado pelo Las Palmas nesta janela de transferências. Antes dele, já haviam chegado Hernán Toledo (ex-Fiorentina) e Jonathan Calleri (ex-West Ham).