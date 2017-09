Oriundo da base, meia Sergi Darder retorna ao Espanyol por empréstimo junto ao Lyon

Google Plus

Foto: Divulgação/RCD Espanyol

O último dia de mercado no futebol espanhol, que vai até às 20h desta sexta-feira (1º), começou agitado. O Espanyol, que pretende fazer ainda mais barulho em relação a temporada passada, anunciou a contratação do meia Sergi Darder, de 23 anos, que chega por empréstimo do Lyon até o fim da temporada. O clube catalão tem uma opção de compra fixada em € 8 milhões.

Darder é mais que um conhecido da torcida dos pericos. O atleta de 23 anos é da base do Espanyol, mas nunca jogou de forma oficial pela equipe principal, passando apenas pelo time B na temporada 2011/12. Depois disso, ele foi transferido ao time B do Málaga, onde jogou bem e foi chamado ao time principal, onde ficou entre 2013 a 2015, fazendo um total de 64 partidas e marcando seis gols.

Após ir bem na equipe da Andaluzia, Darder foi comprado pelo Lyon em 2015, onde fez 52 partidas em duas temporadas, sempre tendo bom tempo de jogo e mostrando seu serviço. Com as mudanças na equipe francesa, ele perdeu um pouco de espaço e acabou sendo emprestado ao clube que o formou.

Darder, provavelmente, fecha o ciclo de contratações da equipe catalã, sendo a nona contratação dos pericos nesta janela. Além dele, o goleiro Diego López (contratado em definitivo), os zagueiros Naldo e Mario Hermoso, o lateral-esquerdo Dídac Vilá, os meias Pablo Piatti (contratado em definitivo) e Álvaro Granero e os atacantes Leo Baptistao (contratado em definitivo) e Sergio García foram as outras aquisições do clube.