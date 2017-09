Athletic Bilbao anuncia contratação do lateral-direito Ander Capa para 2018

Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

O Athletic Bilbao anunciou nesta sexta-feira (1) a contratação de Ander Capa junto ao Eibar. As equipes chegaram a um acordo no valor de 3 milhões de euros pelo jogador que assina por quatro temporadas, mas que só vai se integrar ao elenco no próximo verão europeu, em julho de 2018.

“Ander termina o contrato em 2019, tinha um acordo com o Eibar. Os técnicos viram um imenso progresso, mas não tínhamos a ideia de trazê-lo agora”, comunicou o presidente do clube alvirrubro, Josu Urrutia.

Ander decidiu rejeitar propostas de outros clubes quando soube do interesse do Bilbao, mas também não queria que o Eibar saísse prejudicado. “Foi um acordo de três partes”, disse Urrutia.

Capa no confronto entre Eibar e Athletic em 2017 | Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Capa tem 25 anos e joga de lateral-direito e ala, começou sua carreira em 2001 no Danok Bat , pequeno clube de Bilbao e logo se transferiu para o Athletic, onde ficou até 2005, quando se transferiu para o rival basco Eibar. Em 2012 se juntou à equipe principal onde fez 163 partidas e marcou 14 gols.

Conquistou com o clube o acesso para a Liga 1|2|3 na temporada 2013/14 e no ano seguinte já chegou ao título que levou a equipe pela primeira vez à La Liga, onde se mantém desde então. Nascido em Biscaia, Capa se enquadra na política do Athletic de só manter em seu elenco jogadores bascos, no que o clube chama de “reafirmação legítima de sua identidade nacional”.