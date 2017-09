Buscando tempo de jogo, Gonçalo Guedes é emprestado pelo PSG ao Valencia

Google Plus

Foto: Xavier Laine/Getty Images

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira (1º) o empréstimo de Gonçalo Gudes ao Valencia. O português de 20 anos vai para o futebol espanhol por uma temporada, sem opção de compra ao termino deste período. Sem espaço no clube francês, o atacante terá mais minutos em seu novo clube.

Contratado em janeiro junto ao Benfica, Gonçalo Guedes assinou contrato com o Paris SG até junho de 2021 em uma transferência que custou 30 milhões de euros. Nesta curta passagem pelo clube da capital francesa, o jovem português fez apenas 13 jogos e não balançou as redes.

Com as chegadas de Neymar e Kylian Mbappé, a situação de Gonçalo ficou mais complicada. A solução encontrada pela diretoria foi emprestado – sem preço fixado – para seguir evoluindo no futebol europeu.

A transferência para o Valencia estava acertada desde a semana passada, mas o PSG esperou a formalização da chegada de Mbappé para efetivar a ida de Guedes. De acordo com a imprensa francesa, o clube espanhol irá arcar com o salário integral do atacante.

Além das vendas de Matuidi, Aurier, Augustin e Sabaly, o Paris Saint-Germain também tem uma lista longa de jogadores emprestados nesta janela: Jonathan Ikoné ao Montpellier, Edouard ao Celtic, Jesé ao Stoke City, Bahebeck ao Utrecht e Krychowiak ao WBA.