Alavés acerta empréstimo do atacante Munir junto ao Barcelona

Foto: Divulgação/Deportivo Alavés

Pode-se dizer que a equipe mais ativa no final de mercado na Espanha é o Deportivo Alavés. Após anunciar Bojan e Álvaro Medrán, o clube blanquiazul confirmou mais um reforço no último dia da janela. Trata-se do atacante Munir El Haddadi, que chega por empréstimo do Barcelona até o fim da temporada.

Após a boa passagem pelo Valencia na temporada passada, esperava-se que o atacante de 22 anos tivesse mais algumas chances no elenco catalão nesta temporada, mas não foi bem assim, tendo em vista que, mesmo com a saída de Neymar, Ernesto Valverde, técnico catalão, tem outras opções em mente, como Paco Alcácer e Gerard Deulofeu.

Munir já coleta 70 partidas na carreira, contando Campeonato Espanhol e Copa do Rei. São 16 gols e nove assistências em duas temporadas pelo clube de origem, o Barcelona, e Valencia. A tendência é que o jogador seja a grande referência no ataque do time de Luiz Zubeldía.

Além de Munir, provável última contratação da equipe para temporada, o Alavés já anunciou outros 14 reforços. São eles: o goleiro Antonio Sivera, os zagueiros Guillermo Maripán e Rodrigo Ely (em definitivo), os laterais-esquerdos Hector Hernandez e Ruben Duarte, os meias Tomás Pina, Mubarak Wakaso, Álvaro Medrán e Enzo Zidane, os atacantes Ruben Sobrino (em definitivo), Alfonso Pedraza, Burgui e Bojan, além do técnico Luis Zubeldía.