Equatoriano Jefferson Montero é o novo reforço do Getafe para temporada

(Foto: Divulgação/Getafe CF)

No último dia da janela de transferência na Espanha, o Getafe anunciou a contratação do meia Jefferson Montero que, por coincidência, completa 28 anos hoje, O meio campo estava atuando no Swansea City, da Inglaterra, e ainda pertence ao clube inglês. O equatoriano chega no Getafe por empréstimo e é a última contratação da equipe para a temporada.

Jefferson Montero está voltando para o futebol espanhol. O meia já havia atuado pelo Villarreal em 2009 e ainda jogou pelo Levante e Betis, até chegar no Morelia do México. Após a boa atuação na Copa do Mundo do Brasil em 2014, Jefferson voltou a Europa, desta vez para a Inglaterra atuando pelo Swansea.

O meia teve um bom início na Premier League, mas acabou perdendo espaço na equipe. Na temporada 2016/17, Jefferson atuou em apenas 14 partidas pelo clube inglês. Agora Jefferson chega por empréstimo de uma temporada ao Getafe e chega como grande reforço do clube espanhol.

Anunciado no início do dia, Jefferson foi declarado como último reforço do Getafe na temporada, já que o clube encerrou suas contratações e fechou seu elenco para 2017/18.