Valencia confirma empréstimo do brasileiro Andreas Pereira junto ao Manchester United

Foto: Divulgação/Valencia CF

O Valencia fechou seu mercado com um reforço verde e amarelo. Nos últimos instantes do mercado, os morcegos anunciaram a contratação do jovem meia brasileiro Andreas Pereira, que chega por empréstimo do Manchester United até o fim da temporada. Ele foi a segunda contratação desta sexta-feira (1º) de encerramento do mercado, se juntando ao português Gonçalo Guedes.

Esse será o segundo empréstimo do brasileiro. O primeiro foi na temporada passada e também no futebol espanhol, quando ele ficou emprestado e se destacou no rebaixado Granada, fazendo 35 partidas e marcando cinco gols. Depois disso, ele retornou ao United com a esperança de ter mais espaço com José Mourinho nesta temporada, mas com a chegada de importantes reforços, ele ficou de lado mais uma vez.

Agora no Valencia, espera-se que Andreas tenha bons minutos na jovem equipe de Marcelino García Toral, que tem ótimo início no Campeonato Espanhol. Era uma contratação especulada há um tempo e finalmente foi firmada pelas duas partes.

Com a chegada de Pereira, o Valencia encerra o ciclo de contratações com um total de dez reforços. São eles: goleiro Neto, zagueiros Gabriel Paulista e Jeison Murillo, meias Nemanja Maksimovic, Fabian Orellana (em definitivo), Geoffrey Kondogbia e Gonçalo Guedes, atacante Simone Zaza (em definitivo), além do técnico Marcelino García Toral.