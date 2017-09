Emprestado pelo Watford, atacante Amrabat fecha ciclo de contratações do Leganés

Foto: Mark Robinson/Getty Images

Nas últimas horas do mercado de transferências ao futebol espanhol, o Leganés anunciou a última contratação para a temporada iniciada há poucas semanas. A diretoria do clube situado na região metropolitana de Madrid anunciou o acordo com o atacante marroquino Nordin Amrabat, de 30 anos. O atleta vem por empréstimo junto ao Watford, com o contrato vigente por este ciclo 2017/2018 do futebol europeu.

Com ascendência marroquina, mas nascido na Holanda, Amrabat começou sua carreira nas categorias de base do SV Huizen. Após ser promovido ao elenco profissional, foi negociado ao Omniworld e ao VVV-Venlo. Com dez gols marcados em sua primeira temporada na Eredivisie, despertou o interesse e foi contratado pelo PSV Eindhoven.

Após a jornada de cinco temporadas nos Países Baixos, começou a atuar por diversos clubes do futebol europeu. Primeiro na Turquia, com as camisas do Kayserispor e do Galatasaray. Em seguida, acertou sua transferência ao Málaga por empréstimo, onde atuou por duas temporadas consecutivas na equipe espanhola. Na temporada 2015/2016 foi comprado pelos hispânicos, mas o Watford acertou sua transferência para o futebol bretão. Uma temporada depois, Amrabat está de volta à Espanha.

Ao longo da carreira, foram 318 jogos, 40 tentos assinalados e 59 assistências. Foi convocado e jogou nas categorias de base da Seleção Holandesa, mas decidiu vestir a camisa da Seleção do Marrocos. Em 27 convocações, dois gols e três assistências.

Agora no Leganés, Amrabat vai tentar reencontrar a boa trajetória no time pepineiro. O time está invicto no Campeonato Espanhol, com duas vitórias em dois jogos. Por causa da Data Fifa, o time volta a entrar em campo pela competição nacional apenas na próxima sexta-feira (8), quando abre a terceira rodada em duelo contra o Getafe, no Estádio Municipal Butarque.