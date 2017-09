Meia do Real, Ceballos é levado ao hospital após pancada no pescoço, mas se recupera bem

Foto: Eldan Rubio/SE Futbol

Apesar da grande vitória da Seleção sub-20 da Espanha sobre a Itália por 3 a 0 nessa sexta-feira (1º), os espanhóis ficaram muito preocupados já que o meio-campo Dani Ceballos, jogador do Real Madrid, foi parar no hospital após o término da partida por conta de sofrer com vômitos e tonturas após levar uma pancada na nuca. O fato curioso é que, durante o jogo, o jogador não havia sentido nada e aparentava estar bem.

Chegando ao centro médico, Ceballos foi submetido a diversos exames, que indicaram que o jogador sofreu uma torção cervical de grau baixo. O jogador passa bem e tem uma condição estável, inclusive já tendo retornado à concentração da Seleção Espanhola Sub-20, que é treinada por Albert Celades.

O atleta, capitão da Espanha na categoria, ficará junto com a comissão técnica e os outros jogadores, que irão para Las Rozas realizar um treinamento. Ceballos será reavaliado nas próximas 48 horas para saber o grau dessa torção e ter a noção se poderá voltar a trabalhar com bola, já que a Seleção Espanhola voltará a campo na próxima terça-feira (5), para enfrentar a Estônia, pelas Eliminatórias para a próxima Eurocopa da categoria.

A Espanha está no Grupo 2 da competição, ao lado de Irlanda do Norte, Eslováquia, Albânia, Estônia e Islândia, e ainda não estreou. De acordo com o regulamento do torneio, apenas o primeiro colocado tem a sua classificação garantida para a fase final, que a La Roja é a atual vice-campeã. O segundo colocado, por sua vez, participa de um play-off para tentar confirmar a vaga.