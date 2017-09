Quem chega e quem sai: todas as negociações do futebol espanhol

Google Plus

Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Se encerrou na última sexta-feira (1º) o mercado de transferências para os clubes espanhóis. Com isso, a VAVEL Brasil preparou um texto com todos os negócios envolvendo os 20 times da primeira divisão do futebol espanhol. Veja abaixo.

Alavés

Athletic Bilbao

Quem chega Quem sai Ander Capa (LD, Eibar | em 2018)

José Ángel Zinganda (T, Bilbao Athletic) Gorka Iraizoz (G, Girona)

Álex Remiro (G, Huesca)

Markel Etxeberria (LD, Numancia)

Urtzi Iriondo (LE, Granada)

Unai López (M, Rayo Vallecano)

Gorka Elustondo (M, Atlético Nacional-COL)

Asier Villalibre (A, Real Valladolid)

Atlético de Madrid

Barcelona

Bétis

Celta de Vigo

Deportivo La Coruña

Quem chega Quem sai Costel Pantilimon (G, Watford)

Gerard Valentín (Z, Gimnástic)

Fabian Schär (Z, Hoffenheim)

Guilherme (M, Udinese | Em definitivo)

Fede Valverde (M, Real Madrid Castilla)

Carles Gil (M, Aston Villa)

Adrián López (A, Porto)

Zakaria Bakkali (A, Valencia)

Lucas Pérez (A, Arsenal) Germán Lux (G, River Plate)

Laure (Z, Alcorcón)

Pablo Insua (Z, Schalke 04)

Róber Pier (Z, Levante)

Gaël Kakuta (M, Amiens)

Ola John (M, Benfica)

Álex Bergantiños (M, Sporting Gijón)

Fayçal Fajr (M, Getafe)

Juan Dominguez (M, Reus Deportiu)

Joselu (A, Stoke City)

Oriol Riera (A, Western Sydney Wanderers-AUS)

Eibar

Quem chega Quem sai Yoel (G, Valencia | Em definitivo)

Marko Dmitrovic (G, Alcorcón)

Paulo Oliveira (Z, Sporting-POR)

José Ángel (LE, Porto)

Ivan Alejo (M, Alcorcón)

Jordán (M, Espanyol)

Charles (A, Málaga) Jordi Cavalera (LD, Sporting Gijón)

Ander Capa (LD, Athletic Bilbao | em 2018)

Florian Lejeune (Z, Newcastle)

Mauro Dos Santos (Z, Leganés)

Unai Elgezabal (Z, Numancia)

Antonio Luna (LE, Levante)

Pablo Hervías (M, Real Valladolid)

Adrián González (M, Málaga)

Pere Milla (A, Numancia)

Nano Mesa (A, Levante)

Espanyol

Getafe

Quem chega Quem sai Emiliano Martínez (G, Arsenal)

Filip Manojlovic (G, Estrela Vermelha-SER)

Bruno (Z, Bétis)

Djené Dakonam (Z, Sint-Truidense-BEL)

Mathías Olivera (LE, Atenas de San Carlos-URU)

Antunes (LE, Dinamo de Kiev-UCR)

Mauro Arambarri (M, Boston River-URU)

Portillo (M, Bétis | Em definitivo)

Jefferson Montero (M, Swansea)

Dani Pacheco (M, Bétis | Em definitivo)

Markel Bergara (M, Real Sociedad)

Fayçal Fajr (M, Deportivo)

Gaku Shibasaki (M, Tenerife)

Ángel Rodriguez (A, Zaragoza)

Chuli (A, Almería)

Álvaro Jiménez (A, Real Madrid Castilla)

Amath (A, Atlético de Madrid) Alberto García (G, Rayo Vallecano)

Van den Bergh (Z)

Rolf Feltscher (Z)

Emiliano Velázquez (Z, Rayo Vallecano)

Cata Díaz (Z, Fuenlabrada)

Carlos Peña (LE, Lorca)

Alejandro Faurlín (M, Cruz Azul)

Karim Yoda (M, Almería)

David Fuster (M, aposentado)

Paul Antón (M, Dinamo Bucareste-ROM)

Facundo Castillón (A, Racing-ARG)

Stefan Scepovic (A, Sporting Gijón)

Emi Buendía (A, Cultural Leonesa)

Girona

Quem chega Quem sai Gorka Iraizoz (G, Athletic Bilbao)

José Aurelio Suárez (G, Barcelona B)

Pablo Maffeo (LD, Manchester City)

Bernardo Espinosa (Z, Middlesbrough)

Marc Muniesa (Z, Stoke City)

Carles Planas (Z, Celta de Vigo)

Johan Mojica (LE, Rayo Vallecano)

David Timor (M, Leganés)

Farid Boulaya (M, Bastia)

Aleix García (M, Manchester City)

Douglas Luiz (M, Manchester City)

Christhian Stuani (A, Middlesbrough)

Marlos Moreno (A, Manchester City)

Olarenwaju Kayode (A, Manchester City)

Michael Olunga (A, Guizhou Zhicheng-CHN) David Oliveros (G, C.E. L'Hospitalet)

René Román (G, Almería)

Cifu (LD, Málaga)

Kiko Olivas (Z, Real Valladolid)

Richy Álvarez (Z, aposentado)

Carles Mas (Z, UE Olot)

Felipe Sanchón (M, Sabadell)

Rubén Alcaraz (M, Almería)

Vivi (M, Real Murcia)

Juan Cámara (M, Barcelona B)

Sebastián Coris (M, Osasuna)

Cristian Herrera (A, Lugo)

Fran Sandaza (A, Al Ahli-CAT)

Las Palmas

Leganés

Quem chega Quem sai Iván Cuéllar (G, Sporting Gijón)

Nereo Champagne (G, Club Olimpo-ARG)

Joseba Zaldúa (LD, Real Sociedad)

Tito (LD, Granada)

Mauro Dos Santos (Z, Eibar)

Ezequiel Muñoz (Z, Genoa)

Dimitris Siovas (Z, Olympiacos | Em definitivo)

Raúl García (LE, Alavés)

Darko Brasanac (M, Bétis)

Rubén Pérez (M, Granada)

Gerard Gambau (M, Barcelona B)

Eraso (M, Athletic Bilbao)

Jose Naranjo (A, Genk)

Claudio Beavue (A, Celta de Vigo)

Nordin Amrabat (A, Watford) Iago Herrerín (G, Athletic Bilbao)

Víctor Díaz (LD, Granada)

Marín (LE, Villarreal)

David Timor (M, Girona)

Alberto Martín (M, Granada)

Luciano (A, Panathinaikos)

Alberto Bueno (A, Porto)

Owusu Kwabena (A, Real Oviedo)

Darwin Machis (A, Granada)

Levante

Quem chega Quem sai Mitchell Langerak (G, Stuttgart)

Róber Pier (Z, Deportivo)

Erick Cabaco (Z, Nacional-URU)

Antonio Luna (LE, Eibar)

Enis Bardhi (M, Újpest FC-HUN)

Samu García (M, Rubin Kazan)

Sasa Lukic (M, Torino)

Cheick Doucouré (M, Metz)

Álex Alegría (A, Bétis)

Emmanuele Boateng (A, Moreirense-POR)

Nano Mesa (A, Eibar)

Ivi López (A, Sevilla Atlético) Esteban Saveljich (Z, Albacete)

Victor Camarasa (M, Bétis)

Verza (M, Almería)

Víctor Casadesus (M, Tenerife)

Javier Espinosa (M, Granada)

Rubén García (M, Sporting Gijón)

Deyverson (A, Palmeiras)

Málaga

Quem chega Quem sai Cenk Gönen (G, Galatasaray-TUR)

Andrés Prieto (G, Espanyol B)

Roberto (G, Espanyol)

Paul Baysse (Z, Nice)

Diego González (Z, Sevilla Atlético)

Juankar (LE, Braga | Em definitivo)

Zdravko Kuzmanović (M, Basel-SUI)

Emmanuel Cecchini (M, Banfield-ARG)

Adrián González (M, Eibar)

Estebán Rolón (M, Argentinos Juniors-ARG)

Diego Rolán (A, Bordeaux-FRA)

Borja Bastón (A, Swansea) Guillermo Ochoa (G, Standard Liege-BEL)

Carlos Kameni (G, Fenerbahçe-TUR)

Denys Boyko (G, Besiktas-TUR)

Bakary Kone (Z, Strasbourg)

Luis Muñoz (Z, Lugo)

Mikel Villanueva (Z, Cádiz)

Martín Demichelis (Z, aposentado)

Ricardo Horta (M, Braga)

Pablo Fornals (M, Villarreal)

Duda (M)

Ignacio Camacho (M, Wolfsburg)

José Rodríguez (M, Mainz 05)

Adnane Tighadouini (A, Twente-HOL)

Michael Santos (A, Sporting Gijón)

Sandro Ramírez (A, Everton)

Charles (A, Eibar)

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla

Valencia

Villarreal