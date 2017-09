Isco dá show, Espanha desnorteia Itália e abre vantagem no Grupo G das Eliminatórias

INCIDENCIAS: partida válida pela sétima rodada das eliminatórias para copa do mundo rússia 2018, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri, Espanha

Foi uma noite especial em Madri. Retornando ao Santiago Bernabéu após cerca de seis anos, a Espanha recebeu e não teve problemas para vencer a rival Itália por 3 a 0, com dois de Isco, dono da festa, e um de Morata. Ainda deu tempo de David Villa retornar à seleção após três anos ausente.

Meia merengue deu um show "em casa" | Foto: Gabriel Bouys/Getty Images

Com este resultado, a Fúria se isola na liderança do Grupo G com 19 pontos, enquanto a Azzurri está em segundo com 16 pontos.

Na próxima rodada, antepenúltima das Eliminatórias, a Espanha viaja para encarar a lanterna e zerada Liechtenstein na terça-feira (5), às 15h45, podendo até garantir a classificação para Rússia. A Itália terá um jogo "chato", quando recebe Israel, também na terça às 15h45.

Isco desequilibra e Espanha abre boa vantagem

Jogando sem atacante de área, a Espanha começou a partida se movimentando bastante com o trio Isco-Silva-Asensio, o que acabou confundido a defesa da Itália. Por outro lado, os italianos buscavam, principalmente, as jogadas pelas laterais, mas parava na boa marcação dos comandados de Julen Lopetegui.

E os donos da casa conseguiram marcar logo "cedo", e com um jogador acostumado a brilhar no gramado do Santiago Bernabéu, quando Asensio foi lançado no meio da defesa e acabou sendo derrubado por Bonucci: falta para Espanha. Isco foi para a cobrança e finalizou com perfeição, por cima da barreira, sem chance para Buffon: 1 a 0 Espanha.

Isco fez o Bernabéu explodir | Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Depois do gol, a Fúria deu uma certa cadenciada na partida, trocando mais passes que no início. Com isso, a Itália ia começando a melhorar na partida, tanto que conseguiu chegar muito bem pela primeira vez aos 21', quando Darmian cruzou da direita e Belotti, no meio da defesa, cabeceou com força, mas De Gea fez grande intervenção.

Mas aquela foi a única boa chance da Azzurri no primeiro tempo, pois a Espanha voltou a imprimir um ótimo volume de jogo e começou a chegar com mais perigo. Após boas tentativas, os espanhóis ampliaram o marcador, quando, após boa troca de passes, Iniesta achou Isco no meio, que dominou, cortou a marcação e finalizou de canhota da entrada da área, no canto, sem chance alguma para Buffon: 2 a 0 Espanha. Primeiro tempo excelente dos donos da casa.

Isco segue dando show e Espanha amplia vantagem; Villa retorna após três anos

No início da segunda etapa, a Itália voltou um pouco melhor, pressionando mais, tanto que quase marcou em duas oportunidades. A primeira foi com Verratti, que recebeu passe na entrada da área e finalizou de primeira, mas De Gea defendeu. Poucos minutos depois, após cruzamento, a bola desviou na defesa espanhola, ficou "pendurada" e Belotti cabeceou na pequena área, mas mandou por cima.

Só que após isso, a Espanha voltou a ter o controle total da partida e sob a batuta de Isco, que começou a abrir seu leque de ferramentas, distribuindo caneta e lençol, ambos em Marco Verratti, grande vítima do meia do Real Madrid na partida.

E quando a partida se encaminhava mesmo para o placar da primeira etapa, a Espanha conseguiu ampliar, quando Morata levou pelo meio, avançou, passou para Sergio Ramos, que se aventurou no ataque e cruzou rasteiro para o próprio Morata, que apareceu na segunda trave para completar e fechar a conta no Santiago Bernabéu: 3 a 0 Espanha. Nos minutos finais do jogo, ainda deu tempo para David Villa retornar à seleção após três anos.