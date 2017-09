David Villa destaca retorno à Seleção Espanhola: "Muito orgulhoso de estar aqui"

David Villa entrou aos 44 minutos do segundo tempo (Foto: Matthew Ashton/Getty Images)

Após mais uma grande vitória nas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo 2018, a Espanha está cada vez mais perto de garantir a vaga e encaminhar o seu passaporte para a Rússia. A Fúria venceu a Itália por 3 a 0, no Santiago Bernabeu, em Madri, e fez uma partida de encher os olhos. Ao final do jogo, David Villa, Andrés Iniesta e alguns dos principais jogadores espanhóis falaram com a imprensa.

De volta à seleção, o atacante Villa não fazia parte da convocação espanhola desde 2014. Ele retornou na partida contra a Itália. Para o camisa 7, a volta foi muito especial e nem nos seus sonhos imaginava algo assim.

“Foi uma grande noite para mim e para a Espanha. Para mim foi ótimo jogar alguns minutos no Bernabéu contra a Itália. Se eu tivesse sonhado talvez não tivesse sido assim”, destacou.

O jogador do New York City também salientou o carinho dos torcedores desde a sua chegada à Espanha, na terça-feira (29). O atacante ex-Barcelona se disse muito contente pelo apoio dos fãs e muito orgulhoso de voltar a vestir a camisa da Espanha.

“Estou muito contente e quero agradecer publicamente a todos. Notei o carinho desde que cheguei aqui na terça-feira, mas hoje foi espetacular. Me sinto muito orgulhoso de ter estado aqui”, pontuou.

Meio-campista do Barcelona, Iniesta foi outro jogador a conceder entrevista após a partida. O meia elogiou a atuação da equipe, mas também destacou que ainda não garantiram a classificação, embora tenham dado mais um grande passo para o Mundial de 2018.

“Com o grande ambiente e a grande partida temos que ficar muito felizes e esse é mais um passo para o nosso objetivo. Fizemos uma partida muito completa, com e sem a bola, conseguindo minimizar os pontos fortes da Itália. Contudo seria um erro achar que já estamos classificados”, declarou Iniesta.

Com a vitória sobre a Itália, a Espanha se isolou na liderança do Grupo G, com 19 pontos, seguido da Itália, que soma 16. Nas três partidas restantes das Eliminatórias da Europa, a Seleção Espanhola só precisa de uma vitória para garantir a classificação direta para a Copa do Mundo da Rússia.

O próximo compromisso da Espanha é na terça-feira (5), às 15h45, onde a Fúria enfrentará a seleção de Liechtenstein, fora de casa. A partida será no Estádio Rheinpark, em Vaduz, pela oitava rodada das eliminatórias da Europa.