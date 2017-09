Liga Iberdrola: Barcelona goleia na estreia e Atlético de Madrid vence Albacete de virada

Barcelona termina a rodada líder do campeonato | Foto: La Liga/Divulgação

A Liga Iberdrola, campeonato nacional de futebol feminino na Espanha, começou neste fim de semana. Esta que é a maior liga da Europa quanto ao número de times no páreo pelo título - são 16 equipes no total.

O atual campeão é o Atlético de Madrid, que estreou com uma grande virada neste sábado. Junto às colchoneras na briga pelo título está o Barcelona. A equipe catalã goleou nesta primeira rodada.

Real Sociedad x Valencia dão o chute inicial

O jogo de abertura da Liga Iberdrola foi realizado no sábado (2). A Real Sociedad recebeu o Valencia - terceiro colocado na última temporada - no Zubieta, em San Sebastián.

A partida foi equilibrada e com muita intensidade de ambas as partes, o que faltava aos times era pontaria. O zero só foi sair do placar no segundo tempo, quando Mari Paz - aproveitando uma bola enfiada de Gio Carreras - encaixou um belo chute, que encobriu a goleira Mariasun e colocou as valencianas em vantagem aos 11 minutos. As vascas seguiram ameaçando e buscando o empate, mas o Valencia se armou na defesa e se garantiu até o apito final.

Virada colchonera com protagonismo brasileiro

Ainda no sábado, o Atlético de Madrid - atual campeão da Liga Iberdrola - precisou virar sua partida de estreia contra o Fúndacion Albacete para largar na temporada com os três pontos na conta. O destaque do jogo foi a brasileira Ludmilla, estreante na competição.

Jogando na Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, em Albacete, a equipe da casa surpreendeu e saiu na frente das colchoneras logo aos 10 minutos de partida. Alba Redondo disparou em direção ao gol e conseguiu um chute bem colocado junto à trave esquerda para superar Lolla Gallardo. O confronto se encaminhou para o intervalo com o Albacete na frente e Villa precisou mexer no time para reagir. Neste momento, entrou em cena o protagonismo de Ludmilla.

A atacante brasileira deu mais presença no ataque para o Atlético de Madrid e revolucionou o jogo. A reação começou com um gol anotado por ela, mas que acabou anulado por impedimento. O empate acabou vindo aos 15 minutos no chute da mexicana Kenti Robles. Ela mesma deu a assistência em um cruzamento para Amanda Sampedro, que virou a partida para a equipe colchonera. Sonia Bermúdez selou a vitória já nos acréscimos quando recebeu um passe de Ludmilla dentro da área e empurrou para o gol.

Goleada catalã na estreia

Quem estreou com autoridade no campeonato foi a equipe do Barcelona. As culés foram até o estádio Pedro Sancho, e anotaram nove gols na equipe do Zaragoza. Domínio completo e muita intensidade por parte das catalãs o que permitiu que elas progressivamente fossem aumentando o placar.

Antes mesmo do primeiro gol, Alexia e Mariona Caldentey já tinham tido três chances claras de abrir o placar. A goleada contou com gols de Marta Torrejón (10' e 55'), Alexia (23' e 40'), da brasileira Andressa Alves (32' e 45'), Mariona (36'), Bárbara Latorre (50') e Toni Duggan (78'), e encerrou a primeira rodada neste domingo.

Além da goleada, outro destaque da partida foram as estreias das jogadoras internacionais na liga: a macedônia Natassa Andonova, da francesa Élise Bussaglia, da holandesa Lieke Martens - nomeada a melhor jogadora da Europa na temporada 16-17 - e da britânica Toni Duggan - marcando um gol já em seu primeiro jogo.

Demais resultados da rodada:

Espanyol x Real Bétis - 1x0

Rayo Valecano x Granadilla Egatesa - 1x1

Sporting Huelva x Sevilla - 2x1

Santa Teresa x Athletic - 1x2

Levante x Madrid CFF - 1x1

Confira a tabela após a primeira rodada da Liga Iberdrola:

*Fonte: La Liga