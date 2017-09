Retornando após três anos, David Villa tem lesão confirmada e é cortado da Seleção Espanhola

Foto: Corbis Sport/Ira L. Black - Corbis

Um dos jogadores mais importantes da história da Seleção Espanhola, David Villa, que não era convocado há três anos, teve uma notícia ruim confirmada nesse domingo (3): em um treinamento, o jogador se machucou e foi indicado a deixar a concentração da seleção, que se prepara para a partida contra Liechtenstein, pela 8ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo.

Sem ser convocado desde a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, David Villa foi lembrado pelo treinador Julen Lopetegui por conta de suas boas atuações no New York City FC, que disputa a MLS, o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. Pelo clube, o atacante marcou 19 gols em 26 partidas esse ano, sendo o principal jogador do mesmo.

No último jogo, na vitória sobre a Itália por 3 a 0, Villa entrou com 43 minutos do segundo tempo no lugar de Isco. Essa ocasião decretou a partida de número 98 do atacante com a camisa da La Roja. A lesão foi confirmada pela Federação Espanhola e o jogador, avaliado pelos médicos da Seleção, já se despediu dos outros jogadores e da comissão técnica.

Veículos na Espanha dizem que a lesão se dá por um estiramento no músculo adutor. Não se sabe a gravidade, mas é praticamente certo que o atacante ficará de fora das próximas partidas do New York City, que serão contra Sporting Kansas City, na próxima quarta-feira (6), e Portland Timbers, no sábado (9). Os dois jogos serão disputados no Yankee Stadium, a casa do NYCFC.