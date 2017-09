Atlético de Madrid renova contrato de Diego Simeone até 2020

Foto: Getty Images Sports/fotopress

A terça-feira (5) foi de ótimas notícias para a torcida do Atlético de Madrid. O clube anunciou, de forma oficial, a renovação de contrato do técnico Diego Simeone até 2020, estendendo, assim, por mais dois anos a duração do seu contrato com a equipe da capital espanhola.

No clube desde a temporada 2011/12, o treinador argentino elevou o Atlético de Madrid de patamar, deixando de ser apenas mais um time que briga por competições europeias em geral e colocando ele no nível dos gigantes Real Madrid e Barcelona, tanto que conseguiu um fato destacável, que foi ser campeão do Campeonato Espanhol na temporada 2013/14, além de chegar na final da Uefa Champions League na mesma temporada.

Essa será a sétima temporada de Simeone à frente do clube colchonero, tendo em vista que ele chegou em dezembro de 2011 do Racing-ARG. Além do Racing, 'Cholo', como é carinhosamente chamado, também treinou Estudiantes-ARG, River Plate-ARG, San Lorenzo-ARG e Catania-ITA.

Perto de completar seis anos no cargo da equipe madrilenha, Simeone já conquistou, além da La Liga, uma Copa do Rei (2012/13), uma Supercopa da Espanha (2014), uma Uefa Europa League (2011/12), uma Supercopa da Uefa (2012), além de ter sido vice-campeão da Uefa Champions League duas vezes, ambas sendo derrotado pelo rival Real Madrid.