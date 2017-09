Presidente do Barcelona critica Neymar após ida ao PSG: "Não agiu da forma adequada"

(Foto: Getty Images)

Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", Josep Maria Bartome quebrou o silêncio e criticou a saída inesperada de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, o presidente do clube catalão disse que o brasileiro não agiu de forma adequada e que deveria ter sido claro. Além disso, o presidente também falou sobre outros assunto, como a renovação de Messi e a negociação com o Liverpool por Philippe Coutinho.

"Não agiu de forma adequada. Se um jogador quer sair, tem que deixar claro, e vamos ver como fazemos. Isso dá tempo para que o clube se prepare e busque um substituto. Neste caso, ele não deu essa oportunidade. Ele e seu pai diziam que não estavam seguros (da transferência). Não dizer que queria sair e o clube receber € 222 milhões acabaram inflacionando o mercado", disse Bartomeu.

Além disso, Josep disse que não sabe o que levou Neymar a trocar o clube catalão pelo clube francês, afirmando também que não foi avisado em maio sobre a possível intenção do atacante deixar o Barcelona.

"Não sei. Precisa perguntar para ele. Não disse. Por dinheiro? Por liderar um projeto esportivo? Estava no melhor clube do mundo, cercado dos melhores jogadores do mundo e do melhor, que é Messi. Mas não conheço os motivos, não explicou. Pagou a cláusula e foi embora", disse.



Sobre a renovação de Messi, o presidente catalão disse que seus torcedores não devem se preocupar e que o anúncio da renovação fechado entre partes, será divulgada em breve. Bartomeu também falou sobre a negociação com o Liverpool por Philippe Coutinho. E confirmou que o clube inglês pediu € 200 milhões (R$ 739 milhões) para liberar o meia brasileiro. Além disso, o presidente catalão elogiou a contratação de Dembélé.