Iniesta desmente presidente do Barcelona e garante não ter acordo para renovação

Foto: Gabriel Bouys/Getty Images

Andrés Iniesta surpreendeu a todos nesta quarta-feira (7). Retornando à Espanha após ser titular na goleada da sua seleção sobre Liechtenstein nesta terça-feira (6) por 8 a 0, o meia culé foi perguntado, enquanto entrava no seu carro que estava na saída do aeroporto de Barcelona, se a informação que Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão, havia dito à imprensa de sobre um acordo já firmado em relação á sua renovação contratual era verdade. O camisa 8 negou tal informação.

"Se eu posso confirmar o começo de uma renovação contratual com o Barcelona? Não, eu não posso. Não existe verdade nisso", disse o experiente meia de 33 anos na saída do aeroporto, segundo o Sport, maior jornal da Catalunha.

Tudo começou nesta terça, quando Bartomeu afirmou que o jogador tinha um acordo para renovar e que esperava concretizar isto nas próximas semanas. Porém, na mesma entrevista, o presidente culé afirmou que ainda continuará falando com Iniesta para acertar todos os detalhes da renovação, mas tudo isso foi desmentido pelo jogador.

Iniesta está no Barcelona desde os 12 anos, quando chegou da base do Albacete em La Masia. Pela equipe principal culé, o meia estreou em 2002, mas começou a ser mais aproveitado na temporada 2003/04, virando titular de forma absoluta no ano seguinte, quando disputou 37 partidas.

De volta após a Data Fifa, Andrés se prepara para o clássico regional do próximo sábado (9), quando o Barcelona, que está 100% e lidera o Campeonato Espanhol, recebe o Espanyol, às 15h45, e você acompanha todos os lances deste jogo na VAVEL Brasil.