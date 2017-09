Sem surpresas, Jorge Vilda convoca seleção feminina espanhola para duelo contra França

Foto: RFEF/Divulgação

A seleção de futebol feminino da Espanha foi convocada para amistoso diante da França, no dia 18 desse mês, em Calais. O elenco convocado basicamente é o mesmo que disputou a última Eurocopa Feminina, na qual as espanholas foram eliminadas nas quartas de final nas penalidades máximas, pela Áustria.

Patri Guijarro e Ivana Andrés de volta a equipe

Cortada da disputa da Eurocopa Feminina por lesão em partida válida pelas quartas de final da Copa de la Reina na última temporada, a zagueira e capitã da equipe do Valencia Feminino, Ivana Andrés, retorna a seleção, aonde terá outras duas colegas de time: a companheira de zaga Paula Nicart e a atacante Mari Paz Vilas.

Outra que retorna a equipe é a atacante Patri Guijarro, que foi destaque da Espanha na última Eurocopa sub-19, na qual a Espanha se consagrou campeã diante da França, com a jogadora do Barcelona marcando dois gols na decisão diante da França. Em relação ao time que disputou a Eurocopa, quatro ausências: a zagueira Célia Jimenez, a goleira Mariasun Quiñonez, a meio campista Vicky Losada e a atacante Olga García.

Três jogadoras que atuam na França

Da lista de convocadas, três delas atuam no futebol francês. Duas no Paris Saint Germain, a zagueira Irene Paredes e a recém chegada Jenni Hermoso, artilheira da última Liga Iberdrola pelo Barcelona e chegou ao time parisiense juntamente com a chilena Christiane Endler, melhor goleira da Liga, defendendo o Valencia. Além delas, a meio campista Virginia Torrecilla, do Montpellier é uma das três jogadoras que atuam fora do futebol espanhol convocada.

Lista de jogadoras convocadas para os jogos contra a França (18) desse mês:

Goleiras: Sandra Paños (Barcelona) e Lola Gallardo (Atletico de Madrid)

Defensoras: Marta Torrejon (Barcelona), Irene Paredes (PSG), Andrea Pereira (Atletico de Madrid), Leila Ouhabbi (Barcelona), Mapi Leon (Barcelona), Paula Nicart (Valencia) e Ivana Andrés (Valencia)

Meio campistas: Silvia Messeguer (Atletico de Madrid), Virginia Torrecilla (Montpellier), Amanda Sampedro (Atletico de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona) e Marta Corredera (Atletico de Madrid)

Atacantes: Jenni Hermoso (PSG), Alexia Putellas (Barcelona), Bárbara Latorre (Barcelona), Mari Paz Vilas (Valencia) e Esther González (Atlético de Madrid)