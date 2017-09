La Liga estuda possibilidade de jogar algumas partidas fora da Espanha

(Foto: Getty Images)

De acordo com o jornal "Financial Times", a La Liga estuda a possibilidade de jogar algumas partidas fora da Espanha na próxima temporada, tendo como destino o Estados Unidos e China. A possibilidade surgiu quando a Liga Espanhola começou a estudar a possibilidade de disputar a Supercopa da Espanha em jogo único, fora do país. Algo parecido com o que acontece com os clubes italianos na Supercopa da Itália.

Ainda de acordo com a publicação, um dirigente de uma empresa que promove eventos esportivos nos Estados Unidos confirmou que há negociações com algumas ligas para tratar da possibilidade de realizar jogos fora da Europa. O presidente da liga, Javier Tebas, está interessado em aproveitar a crescente audiência internacional do jogo espanhol e confirmou que apoiam essa ideia, mesmo sendo uma especulação.



"La Liga é um entretenimento global e queremos aumentar o apelo internacional da Liga. Como parte desse esforço, estamos discutindo a opção de jogar alguns dos jogos da liga fora da Espanha. Essas discussões ainda estão em estágios iniciais, mas, como La Liga, apoiamos a ideia", explicou Tebas.

Na pré-temporada, o "El clasico" foi um sucesso em Miami. Cerca de 66 mil torcedores estavam presentes. Isso também pode influenciar e reforçar a ideia para os jogos fora da Espanha.