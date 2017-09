Jogo Real Madrid x Levante ao vivo online pelo Campeonato Espanhol (0-0)

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do confronto entre Real Madrid x Levante ao vivo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol! Acompanhe conosco!

O confronto entre as equipes acontece a partir das 8 horas da manhã deste sábado (9), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A arbitragem será comandada por Alejandro José Hernández Hernández.

"Vamos a Madrid para competir. Há três pontos em jogo e vamos competir. Queremos fazer o melhor trabalho possível. Queremos desempenhar um bom papel. Para ganhar, é necessário fazer um ótimo trabalho. É um grande cenário para sofrer e desfrutar. Devemos tentar manter um alto nível de jogo, com e sem a bola. Os times que ganham do Real Madrid ou equipes desse nível jogam uma ótima partida e minimizam os erros ao máximo. Vamos tentar defender bem, com a bola, mas quando não tivermos, devemos ter paciência. Acho que o Real Madrid estará mais incomodado e queremos dar a trabalho a eles", explicou.

O treinador do Levante concedeu entrevista coletiva e destacou que o time vai disputar o jogo com seriedade e concentração para se manter invicto no retorno à elite espanhola.

Do lado da equipe granota, o técnico Juan Ramón López Muñiz vai ter alguns desfalques para o duelo contra o Real Madrid. O atacante Roger está lesionado e o prazo de retorno ainda não foi determinado; o meio-campista José Morales está suspenso. Por sua vez, o goleiro Langerak, o defensor Cabaco, o volante Doukouré e o atacante Nano Mesa não foram relacionados por opção técnica.

Em entrevista coletiva, Zizou explicou as decisões tomadas. "É claro que eu gostaria de ter os jogadores aqui. Mas isso é o futebol e estes são os jogadores do Real Madrid, é algo que não podemos alterar. A melhor notícia é que não temos muitos problemas no quesito de lesões. É a melhor notícia para o treinador. Temos uma grande equipe, um elenco muito bom e estou muito contente com os jogadores. Os adversários serão muito complicados. Não só na Espanha, mas na Europa. Todos querem ganhar", afirmou.

Para o jogo deste fim de semana, o técnico Zinédine Zidane vai proporcionar rotatividade ao elenco, o que significa poupar alguns atletas destacados do elenco que apresentaram alto desgaste após a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2018. Além disso, o primeiro jogo da Uefa Champions League no meio da semana também ajudou nessa decisão tomada. Por isso, o goleiro Keylor Navas e o meia Modric sequer foram relacionados.

Na tabela de classificação, as equipes estão empatadas com quatro pontos, junto com Atlético de Madrid, Girona, Valencia, Sevilla, Athletic Bilbao. Os líderes da Liga são Real Sociedad, Barcelona e Leganés, com seis pontos.

Na rodada anterior, antes da Data Fifa, o Real Madrid empatou em casa com o Valencia em 2 a 2. Por outro lado, o Levante também empatou diante de sua torcida pelo mesmo placar, diante do Deportivo de La Coruña.