Mesmo insatisfeito, Zidane demonstra confiança no grupo: "Soluções estão dentro do elenco"

Foto: Getty Images

Pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, Zinedine Zidane comandou um time alternativo no Real Madrid que empatou no Santiago Bernabéu com o Levante, somando o segundo empate consecutivo em casa neste inicio de temporada. Apesar dos resultados, na coletiva pós-jogo o técnico francês se mostrou confiante: "As soluções estão dentro do elenco".

"Rotações? Não vou deixar de fazê-las por causa de uma partida ruim", esclareceu Zizou quando questionado se seria esse o problema nesse inicio de temporada. "Todos podem opinar, mas a decisão é minha. Sei o que estou fazendo, temos que jogar melhor porque podemos jogar melhor", disse o técnico que comentou sobre o empate com o Valencia, onde para ele o time empatou mas jogou bem - oposto do que viu contra o Levante.

Com a lesão de Karim Benzema no inicio da partida - a qual Zinedine disse que ainda será avaliada com exames, o Real Madrid se viu sem um nove em campo. Questionado sobre a ausência de um jogador goleador, Zidane disse que isso é algo que eles não podem mudar: "Não podemos mudar, temos um elenco. Na quarta-feira jogará o Cristiano, as soluções estão dentro do elenco", respondeu completando que não é essa a preocupação, sim a má atuação da equipe.

Durante o jogo, boas oportunidades apareceram mas a equipe não conseguiu concluir para o gol. Sobre elas, o ex-jogador merengue, conhecido por sua primordial efetividade e controle de bola, se mostrou descontente: "Se você tem a oportunidade, tem que fazer. Fico um pouco irritado com a nossa partida com a bola no pé, os pequenos erros e a falta de atenção nos custaram caro".

A ausência de Cristiano Ronaldo também foi tema na coletiva. "Ele é muito importante, mas quando não está temos que buscar soluções. Podíamos ter ganho sem ele...", comentou Zizou que ainda terá mais um jogo pela frente sem o português, o difícil duelo contra a Real Sociedad no Anoeta.

O próximo jogo do Real Madrid é na quarta (13) pela Liga dos Campeões, a equipe merengue recebe em casa o Apoel, do Chipre, pela primeira rodada da fase de grupos. A boa notícia para o torcedor é que CR7 poderá jogar, já que sua suspensão é por competições da Federação Espanhola.