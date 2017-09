Barcelona x Espanyol AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (0-0)

O último encontro dos times da Catalunha foi em janeiro, nas oitavas de final da Copa do Rei e a vitória foi do Barça, por 2 a 0.

Do lado do Espanyol, o destaque é Leo Baptistão. O atacante marcou o único gol da equipe até agora no campeonato: um golaço do meio do campo, garantindo o empate contra o Sevilla.

Fique de olho! As novas contratações do Barça podem ser destaque na partida. O brasileiro Paulinho estreou na última rodada mas entrou apenas nos minutos finais e hoje sua atuação pode ser maior. Além disso, podemos ver a estréia do francês Dembélé no Camp Nou hoje.

Os visitantes estão em 14º lugar no campeonato. Na primeira rodada o time da Catalunha garantiu um empate contra o Sevilla mas, na rodada seguinte, perdeu por 1 a 0 contra o Levante.

O time da casa está em segundo lugar na tabela da La Liga, empatado com o Real Sociedad. Foram duas vitórias por 2 a 0, contra o Bétis e o Alavés, respectivamente.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe na Vavel Brasil, ao vivo, o dérbi da Catalunha entre Barcelona e Espanyol, que se encontram no Camp Nou, na 3ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola nesse sábado (9), às 15h45.