Ganso marca mais uma vez e ajuda Sevilla a vencer Eibar com tranquilidade

Jogando em casa pela terceira rodada do campeonato espanhol neste sábado (9), o Sevilla venceu por 3 a 0 o visitante Eibar com facilidade, mantendo sua invencibilidade na temporada e conquistando sete de nove pontos possíveis na liga. Após um primeiro tempo sem gols, Paulo Henrique Ganso deu a vantagem para o time andaluz nos primeiros minutos da segunda etapa e encaminhou o triunfo.

Esta foi a primeira vitória do anfitrião no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, tendo conquistado três pontos no Coliseum Alfonso Perez contra o Getafe na segunda rodada e empatado com o Espanyol em casa na partida de estreia. Na quarta-feira, o time de Eduardo Berizzo enfrenta o Liverpool no Anfield pelo grupo E da Champions League.

O Eibar — que nunca venceu o Sevilla na primeira divisão — começou o jogo pressionando alto, tentando ditar a intensidade. Os donos da casa não buscavam tanta iniciativa, mas foram os primeiros a romper a inércia, com uma chance clara aos 13 minutos que parou na trave do conjunto basco. Aos poucos foram se estabelecendo no jogo, apesar da postura inicialmente mais incisiva dos visitantes.

Sem muitas ações de perigo para ambos os lados, a partida não se abria e o Sevilla dependia de construções esporádicas e escanteios para se aproximar do gol. Aos 42, Nolito perdeu uma chance cara a cara com o goleiro ao finalizar para fora, sem muito ângulo. O Eibar seguia esforçado, mas sem conseguir chegar ao gol adversário, somando apenas uma chance durante os 45 minutos iniciais, contra seis dos anfitriões.

O empate por 0 a 0 no intervalo era vantagem para a equipe basca, que sobrevivia a duas chances claras perdidas pelo Sevilla. Entretanto, a felicidade durou pouco: logo no início do segundo tempo, aos 46, Ganso finalizou um cruzamento de Nolito na área e deixou os andaluzes à frente no placar. Assim como contra o Getafe, o brasileiro balançava as redes para garantir três pontos ao Sevilla no jogo, marcando seu quinto gol nos últimos nove jogos.

No decorrer da partida, os anfitriões administraram o resultado. Apesar de um despertar pontual do Eibar próximo aos 68 minutos, o Sevilla praticamente não sofreu defensivamente durante todo o jogo e contou com a falta de criatividade e produção dos visitantes para fazer uma partida sem brilhos, mas eficiente.

Aos 75, aumentaram a vantagem em jogada coletiva que terminou com gol de Ben Yedder — atual artilheiro do Sevilla com três gols, à frente de Ganso e Escudero com dois — e Nolito ainda deixou o dele no segundo minuto dos acréscimos para sentenciar a vitória.