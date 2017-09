Simeone elogia atuação da equipe, mas lamenta oportunidades desperdiçadas

(Foto: Ángel Gutiérrez/Atlético de Madrid)

Empatando pela segunda vez na La Liga, o Atlético de Madrid não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Valencia. A partida no Estádio Mestalla marcou a terceira rodada do Campeonato Espanhol para as duas equipes. Apesar de apenas uma vitória e agora dois empates nas três primeiras rodadas, o técnico Diego Simeone se mostrou satisfeito com as coisas boas que a sua equipe tem apresentado na competição.

Para o técnico argentino do Atleti, o jogo contra o Valencia foi uma ótima partida de futebol. Apesar de a sua equipe ter criado boas ocasiões para vencer o jogo, o mais importante que é o gol acabou não saindo.

“Foi uma boa partida de futebol entre as duas equipes que trabalham bem parecido. Nós fomos mais incisivos perto da área. Tivemos ocasiões para ter vencido a partida. Fizemos uma grande partida e jogamos bem, mas o mais importante que é o gol, não saiu”, comentou Simeone.

O técnico colchonero ainda analisou a partida e explicou as tentativas de furar a defesa do Valencia, apostando primeiro na velocidade dos atacantes e no segundo tempo buscando forçar o erro dos adversários com jogadores mais centralizados na área.

“Nós buscamos variáveis. A primeira foi com Correa e Vietto com Yannick, jogadores mais rápidos contra jogadores altos como Gabriel Paulista e Garay. Não fizemos o gol no primeiro tempo, mas chegamos perto com ocasiões que criamos. No segundo tempo mudamos um pouco e jogamos com Torres e Gameiro, Gaitán e Koke, para tentar forçar algum erro deles. Tivemos muito contra-ataques para resolver a partida e não aproveitamos, com isso fomos caminhando para o empate”, analisou Simeone sobre a partida.

O comandante do Atleti também elogiou bastante o trabalho de Marcelino no comando do Valencia. Para Simeone, o técnico do Valencia vai fazer um grande trabalho na temporada e brigar por posições importantes na tabela.

“Marcelino sempre desperta nas suas equipes um trabalho como consequência de seu jogo. E isso se viu em campo pelo Valencia. A todos que vem jogar no campo do Valencia, acabam ficando sem espaço para jogar. O Valencia vai ser uma equipe que vai brigar por posições importantes, porque acredito que vão crescer. Quando uma equipe é organizada, o gol chega”, elogiou Simeone.

Perguntando sobre mais um empate no campeonato, Diego despistou qualquer incômodo com a sua equipe e elogiou todos os seus três jogos, destacando apenas o primeiro tempo contra o Girona como ruim.

“O pior foi o primeiro tempo em Girona, pois o segundo tempo foi bom. A partida contra o Las Palmas foi boa e hoje fomos muito bem. Nos faltou o gol, mas quanto ao jogo, a equipe mostrou coisas importantes”, finalizou o técnico.

A próxima partida do Atlético de Madrid será já nesta terça-feira (12). A partida será contra a Roma, na Itália, estreando na fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Já pelo Campeonato Espanhol o Atleti volta a campo no próximo domingo (17), às 11h, onde enfrenta o Málaga no Estádio Metropolitano.