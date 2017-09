Com lesão muscular, Benzema desfalcará Real Madrid por um mês

Além de Cristiano Ronaldo — suspenso por cinco jogos na Supercopa da Espanha — e Marcelo, expulso contra o Levante, mais um jogador irá incorporar a lista de desfalques do Real Madrid. O atacante francês Karim Benzema, que precisou ser substituído na partida deste sábado (9) após sentir dores, foi diagnosticado com uma "lesão muscular no semimembranoso de sua perna direita" em relatório médico oficial do clube.

O comunicado informa que a recuperação de Benzema é pendente de avaliação, mas a estimativa é que o '9' do conjunto blanco fique cerca de um mês, ou até mais, fora dos gramados.

Os próximos jogos no calendário do Real Madrid incluem confrontos pelo campeonato espanhol contra a Real Sociedad fora de casa, o Real Betis no Santiago Bernabéu, o Alavés no Estadio Mendizorroza, o Espanyol em casa e o Getafe no Coliseum Alfonso Perez. Além disso, durante a ausência de Benzema, o elenco madridista ainda enfrenta o Apoel na Espanha e o Borussia Dortmund na Alemanha pela fase de grupos da Champions League.

Se o período de recuperação ultrapassar os 30 dias, o francês ainda pode seguir desfalcando o Madrid no jogo contra o Tottenham, também pela UCL em casa, e nos jogos nacionais contra o Eibar no Bernabéu e o Girona fora, antes do início da rodada de volta da Champions, que levará os merengues à Inglaterra no dia 1 de Novembro.

Apesar da fase desfavorável de Benzema e de recentes atuações insatisfatórias que lhe renderam críticas da torcida, o técnico madridista Zinedine Zidane não possui muitas opções para repor sua ausência. Com a venda do reserva imediato Álvaro Morata ao Chelsea, somada à ausência do principal goleador Cristiano Ronaldo e à fase também ruim de Gareth Bale, restam poucas alternativas, e a responsabilidade pode cair sobre Lucas Vázquez e/ou o recém-promovido Borja Mayoral.

O Real Madrid atualmente possui uma vitória — fora de casa contra o Deportivo La Coruña, na estreia — e dois empates consecutivos na La Liga.