Na estreia de Dembélé, Messi marca três e Barcelona goleia Espanyol no dérbi catalão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol - La Liga Santander, disputada no Camp Nou, dia 9 de setembro de 2017.

Em mais um dia inspirado de Lionel Messi, Barcelona goleia Espanyol no Camp Nou por 5 a 0 neste sábado (9), com direito a assistência de Dembelé em sua estréia. Messi anotou três, Piqué e Suárez marcaram os outros gol da goleada que deixou os culés na liderança isolada do Campeonato Espanhol, quatro pontos a frente do rival Real Madrid - que empatou em casa com o Levante, e dois pontos a frente do Sevilla, segundo colocado.

Na próxima terça-feira (12) o time de Ernersto Valverde enfrenta a Juventus pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O próximo compromisso pelo Campeonato Espanhol é contra o Getafe, fora de casa, no sábado (16), enquanto o Espanyol enfrenta o Celta de Vigo na segunda, dia 18.

Um jogo de domínio culé

O jogo começou com um exímio domínio de bola do Barcelona. O time da casa trocava passes buscando infiltrações na defesa do Espanyol. Aos 14 minutos surgiu a primeira boa chance. Iniesta encontrou Messi que cruzou milimetricamente para Suárez cabecear próximo a primeira trave, o uruguaio jogou a bola para trás mas Rakitic estava muito à frente e não conseguiu chegar nela.

Pouco depois, em cobrança de falta de Suárez, Pau López faz a defesa. Era a primeira "vitória" do goleiro blanquiblaus contra o atacante uruguaio. Aos 20, Léo Baptistao recebe a bola avançada e corre, Busquest para com falta o brasileiro naturalizado espanhol para impedir o contra-ataque e recebe o cartão amarelo.

Aos 25 minutos, em passe de Rakitic para Messi na área, o argentino - um pouco à frente da marcação, recebe, domina e dribla para abrir o placar no Camp Nou. 1 a 0. Pouco depois, aos 30, em mais uma troca de passes entre eles, o croata recebe na frente do gol e bate, Pau defende. Na sobra a bola fica com Messi mas a marcação aperta e o camisa 10 não consegue concluir ao gol.

Contra ataque do Barcelona após tentativa do Espanyol. Messi tenta passar pela marcação e a bola bate na zaga sobrando para Jordi Alba na lateral da área, o espanhol cruza rasteiro para a pequena área e o argentino se estica para empurrar para as redes fazendo 2 a 0 para os blaugranas aos 34 minutos. 353 gols de Lionel Messi na Liga Espanhola.

Perdendo, o Espanyol ainda tentava no contra-ataque. Piatti aproveitou o contra ataque do Espanyol e fez a primeira finalização no alvo do time periquito. Cruzamento para a área, Piqué leva a bola de cabeça e ela sobra para o atacante dominar, gear e acertar a trave de Ter Stegen.

No segundo tempo as coisas não voltaram diferentes - incluindo a escalação de ambos os times que não mudou. Logo aos 48 minutos, Suárez quase ampliou o placar numa tentativa de gol de letra na pequena área. Pau López se posicionou bem e ficou com a bola.

Aos 50 minutos o Espanyol assustou. Lançamento para Pablo Piatti, Alba tenta dominar mas acaba errando o tempo, a bola sobra para o argentino que tenta um gol por cobertura em Ter Stegen mas a bola sai pela linha de fundo, pelo lado do gol.

Baptistao teve boa chance aos 60 minutos, dominou na pequena área e concluiu para o gol, a bola bateu em Umtiti e saiu para escanteio. Seis minutos depois, aos 66, Messi inverte o jogo com Suárez, o uruguaio entra na área disputando com a marcação, solta a bola para Alba que acha Lionel para concluir e fazer o hat-trick no clássico catalão. 38 vezes balançando as redes três vezes em um único jogo.

No mesmo instante em que Messi fechava a conta, Dembelé entrava em campo para fazer sua estréia discreta mas com assistência. Sofreu uma falta e não teve chances de balançar as redes, mas participaria de um gol antes do fim da partida.

Aos 86 minutos, Gerard Piqué ampliou para o Barcelona, subindo de cabeca após cobrança de escanteio. O zagueiro catalão subiu mais alto que todos na defesa do Espanyol e marcou. Pouco depois era a vez de Dembelé dar sua primeira assistência com a camisa do Barcelona, para Suárez fechar a conta e cravar a goleada blaugrana no Camp Nou.