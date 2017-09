Valverde elogia estreia de Dembélé e enaltece atuação de Messi: "Extraordinário"

O Barcelona recebeu o Espanyol pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018 em mais um dérbi da Catalunha entre as equipes no Campnou. E num jogo claramente dominado pelo time mais famoso da cidade, os blaugranas não tiveram problemas para bater o rival por 5 a 0 com direito a hat-trick de Lionel Messi, Piqué e Luis Suárez para fechar o marcador.

Com isso os culés seguem com 100% de aproveitamento e nove pontos ganhos e o melhor ataque da competição no momento, o Espanyol parou com apenas um ponto e se encontra no 15º lugar e perto da zona de rebaixamento.

Após o enfrentamento o técnico Ernesto Valverde falou sobre a estreia de Dembele, a vantagem de quatro pontos para o Real Madrid, o posicionamento de Rakitic e o desempenho de Nelson Semedo.

"Estamos satisfeitos com Leo que fez três gols e é extraordinário, todos os dias temos surpresas, como com Luis Suárez. Com Dembélé a ideia é ele ir conquistando minutos, conhecendo os colegas em ambos os treinos. Eu o vi jogar bem, ele deu uma assistência, temos grandes esperança com ele e esse é o primeiro passo. O ideal é ver sua adaptação, com seus companheiros de equipe que têm grandes qualidades, mas hoje ele (Dembele) entrou em condições especiais (no fim do jogo). A coisa boa é que ele entrou em campo e tentou fazer as jogadas, e não apenas participar", disse sobre Dembele.

"Estamos no início da temporada e as distâncias não são significativas, mas é melhor estar à frente do que atrás (do rival). Isso não significa nada, mas estar à frente é sempre um bom passo. Nem esperamos nem deixamos de esperar (os resultados do rival), mas vamos nos concentrar na nossa ideia a somar pontos", falou sobre os quatro pontos a frente do Real Madrid.

"Semedo é um jogador forte, rápido, apoiando bem o ataque e ajudando muito na defesa. Ele precisa passar por um processo de adaptação, mas podemos vê-lo cada dia melhor", comentou sobre o bom jogo do lateral português.

"Temos de nos concentrar no nosso jogo. Como havia muito ruído (da arquibancada), o que importa é o que acontece no gramado. O que importa é que a equipe está bem, os jogadores estão envolvidos e as pessoas estão felizes. Na verdade no futebol como um todo, embora eu saiba que este clube é muito grande e há muito ruído ao redor, estamos felizes, tivemos cinco gols e pode parecer que o jogo foi fácil, mas não, em três dias temos uma outra partida", falou sobre algumas reclamações da torcida com a diretoria.

"Eu o vejo muito bem, ele começou bem e acho que é um jogador que pode nos ajudar na posição que jogou hoje ou substituindo Busquets", completou sobre o croata Ivan Rakitic.