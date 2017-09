Villarreal vira sobre Bétis e alcança primeira vitória no Espanhol

O Villarreal recebeu o Real Bétis nesse domingo (10) no Estádio de la Cerámica pela terceira rodada do Campeonato Espanhol e conseguiu sua primeira vitória na competição. Com gols de Bacca, Castillejo e Uñal, o Submarino Amarelo venceu o rival da Andaluzia, que inclusive saiu na frente, com Sergio León indo às redes.

Com os três pontos, o Villarreal chegou à 13ª posição e na próxima rodada vai até o País Basco enfrentar o Alavés, no próximo domingo (17). O Real Bétis perdeu uma posição e está em 14º na tabela, com os mesmos três pontos. No sábado (16), recebe o Deportivo La Coruña.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Submarino Amarelo, que impôs o seu jogo e apertou os visitantes em seu campo de defesa. Logo com oito minutos de jogo, após cruzamento de Rukavina, Bacca finalizou bem e Adán apareceu para fazer boa defesa.

Parecia que essa seria a tônica do jogo e realmente foi. Mas o que os donos da casa não contavam era com a eficiência do Bétis. Aos 12’, Joaquin recebeu na direita e cruzou com precisão na cabeça de Sergio León, que cabeceou livre para abrir o placar.

Atrás no placar, o Villarreal pressionava ainda mais, abrindo as jogas em velocidade, principalmente com Castillejo, que criava bastante. Não só incisivo quando atacava, a marcação alta também dava resultados e assim saiu o gol. Após erro na saída de bola do goleiro Adán, Bacca recuperou já dentro da área, limpou a marcação e chutou para empatar a partida.

O time de Sevilla buscava as saídas em velocidade, até conseguia iniciar boas jogadas, mas não finalizava. Rodri ainda acertaria a trave aos 39’, chegando muito perto de virar o placar antes do intervalo.

A dinâmica do jogo não mudou no segundo tempo e novamente o Bétis teve a chance de fazer mais um gol logo no início. Aos 59’, Tello recebeu livre e ficou de cara com o goleiro, Barbosa esperou a definição do atacante e pegou com o pé direito a fraca finalização do camisa 20.

E a máxima ‘quem não faz leva’ se fez presente. Dois minutos depois, Castillejo recebeu na direita um belo passe de Fornals, cortou pro meio e bateu de canhota no canto, virando o placar. Com a vantagem, o Villarreal diminuiu o ritmo, marcando um pouco mais recuado, enquanto o Bétis, com pouca força ofensiva, pouco agredia.

Assim, o Villa tinha muito mais tranquilidade para trabalhar a bola e armar as jogadas. E foi em uma jogada trabalhada que saiu o terceiro gol. Após boa troca de passes pela direita, Álvaro González fez belíssimo lançamento para Uñal, que entrou livre e chutou forte para sacramentar a vitória.

Nos minutos finais a equipe de Fran Escribá conduziu o jogo com tranquilidade, sem correr riscos e dominando um Real Bétis que mostrou muita qualidade, mas que não foi suficiente para conseguiur um resultado melhor.