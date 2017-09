Filipe Luís sobre Simeone: "Me conhece melhor do que meu pai"

Filipe Luís – lateral esquerdo do Atlético de Madrid e da Seleção Brasileira - concedeu uma entrevista à revista espanhola Panenka e revelou que tem um ótimo relacionamento com o técnico Diego Simeone e disse, inclusive, que “ele me conhece melhor que o meu próprio pai”. Com quase sete anos sendo comandado pelo argentino, Filipe se diz um grande admirador do técnico com o qual conquistou cinco títulos, entre eles uma La Liga e uma Uefa Europa League.

“Desde que o sol brilhe e haja vida, o Atletico vai sempre tentar vencer a Champions. Poucas coisas na vida são piores que a dor de Lisboa (onde o Atleti perdeu o título para o Real Madrid). Foram muitas semanas sem dormir”, comentou o brasileiro a respeito das derrotas para o maior rival nas duas finais de UCL.

Com espírito competitivo, Filipe falou a respeito de Messi. Filipe foi expulso por chutar o argentino em um dos confrontos entre Barça e Atleti, mas ainda assim revelou que “Eu o admiro muito. Ele nunca reclamou comigo em nenhum jogo, mas eu também nunca pedi a camisa dele. Vim para ganhar e não para dizer que joguei com Messi”, comentou.

Filipe é expulso após agredir Messi | Foto: Josep Lago/Getty Images

E, aproveitando a rivalidade, polemizou ao comentar a possibilidade de Cristiano Ronaldo ganhar a Bola de Ouro: “O prêmio é uma questão subjetiva. Cristiano Ronaldo não fez nada até os últimos dois meses”. Falou ao lembrar que Ronaldo se destacou mais no final da temporada.

Reserva na Seleção Brasileira, Filipe falou sobre os seus companheiros sob o comando do técnico Tite. Primeiro comentou a transferência de Paulinho para o Barcelona: “Ele ainda vai surpreender muita gente. Se não encaixar no Barça, encaixaria no Atlético”.

Filipe em ação pela Seleção pelas Eliminatórias da Copa | Foto: Guillermo Legaria/Getty Images

Depois falou sobre a disputa com Marcelo na lateral: “É cada vez mais difícil ser convocado, tem muita competição nessa posição. Isso faz com que eu ou Marcelo ou quem quer que seja trabalhe mais duro por nossos clubes e pelo Brasil”.

Por último, defendeu Neymar e sua ida para o Paris Saint-Germain: “Ele escolheu certo em assinar pelo PSG”, disse. “Se percebe como ele tá diferente, ele tá livre e feliz. No nível que o Neymar está, não se muda de times por dinheiro”.

Filipe Luís está no Atlético de Madrid desde 2010, passou a temporada 2014-15 no Chelsea mas retornou aos colchoneros e, segundo ele mesmo, pretende se aposentar na capital espanhola. Pela Seleção já foi convocado 31 vezes e marcou dois gols.