Com gol de Andressa Alves, Barcelona vence Albacete pelo Campeonato Espanhol Feminino

Andressa Alves marca na vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol Feminino

A segunda rodada da Liga Iberdrola ocorreu no último final de semana. Com mais uma vitória fácil do Barcelona, jogando diante do Albacete na Catalunha, a equipe blaugrana manteve a liderança da competição com seis pontos e melhor saldo de gols em relação a Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Espanyol, únicas equipes com 100% de aproveitamento.

Barcelona teve Martens titular e Andressa Alves marcando novamente

No sábado (9), a holandesa Lieke Martens, melhor jogadora da Uefa na última temporada, fez sua primeira partida como titular pelo Barcelona na temporada. Com gols de Andressa Alves, Torrejón e Caldentey, o time catalão não teve dificuldades ao bater o Albacete por 3 a 0, tendo ainda a estreia da zagueira Mapi León, recém contratada junto ao Atlético de Madrid.

Ainda no sábado, o Rayo Vallecano venceu o Bétis jogando fora de casa. Priscila Borja marcou para o clube da Andaluzia, enquanto Natalia Pablos fez duas vezes na vitória da equipe madrilenha.

Espanyol e Athletic seguem invictos na competição

O Espanyol conseguiu mais uma ótima vitória ao bater de virada a recém promovida equipe do Sevilla pelo placar de 3 a 1, no domingo (10), jogando na Andaluzia. Mortilla marcou para as donas da casa, porém Baudet, Eli e Pujadas decretaram a virada do clube catalão, que não sabe o que é perder na atual temporada da Liga Iberdrola, assim como o Athletic que venceu o Sporting Huelva por 2 a 0, gols de Nekane e Erika Vásquez.

O Valencia empatou diante do Santa Teresa por 1 a 1, gols de Mari Paz para as Morcegas e Estefa para as visitantes, já o outro time da cidade da Comunidade Valenciana, o Levante, venceu o Granadilla jogando em Tenerife, por 2 a 1, gols de Ida Guehai e Charlyn Corral para as visitantes e Maria José Pérez, ex-Levante, para o clube das Ilhas Canárias. O Madrid CFF foi outra equipe a vencer na rodada, diante do Zaragoza, pelo placar de 3 a 2, jogando em Madrid. Alba Mellado, Saray Garcia e Carol marcaram para o time da casa, enquanto Maca fez duas vezes para o atual lanterna da competição.

Pausa para Eliminatórias Europeias

A liga espanhola, assim como as demais principais ligas europeias de futebol feminino terá uma pausa nesse final de semana por conta do início das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2019, retornando apenas no dia 24 de setembro. Vale lembrar que a França será sede do mundial e portanto não jogará eliminatórias, se dedicando a amistosos, entre eles o diante da seleção da Espanha, no dia 18 (segunda feira) em Calais. A estreia da Roja, que está no Grupo 7 das Elininatórias da Uefa onde divide grupo com Áustria, Finlândia, Sérvia e Israel, será apenas no mês de outubro.