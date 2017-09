Valverde destaca atuação de Messi após vitória sobre Juventus: "Tenho a sorte em tê-lo comigo"

(Foto: Getty Images)

O Barcelona estreou com vitória na fase de grupos da Uefa Champions League. O clube catalão venceu a Juventus por 3 a 0, na tarde desta terça-feira (12), tendo como destaque desse jogo com dois gols o craque Lionel Messi. O camisa 10 argentino superou o goleiro Gianluigi Buffon pela primeira vez e foi decisivo para a vitória catalã. Após o término da partida, Messi foi alvo de elogios do técnico Ernesto Valverde.

Valverde comemorou o fato de ter o jogador em seu elenco e mostrou-se feliz em poder contar com argentino como seu companheiro e não como rival.

Como técnico, Valverde enfrentou Messi quando trabalhou no Espanyol, Villarreal, Valencia e, também, pelo Athletic Bilbao

"Com Messi, a sensação que a gente tem é que sempre algo bom vai acontecer. Eu sofri muito com Messi e agora tenho a sorte de tê-lo comigo. O primeiro gol foi providencial e muito importante para nós, porque estava a ponto de acabar o primeiro tempo e havíamos tido algum problema porque o rival estava impondo dificuldades. Ainda não sei nem como marcou aquele gol, porque não havia espaço", declarou.

Messi comemora seu primeiro gol contra Buffon (Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

O técnico espanhol, além de rasgar elogios ao argentino, também elogiou todos os outros companheiros, mais especialmente Ousmane Dembélé. O atacante foi titular contra os italianos, mas foi substituído na segundo etapa. Valverde espera a melhora do francês e também de todo o elenco.

"Está claro que Dembélé tem que melhorar. Trabalhou bem, mas há que ir pouco a pouco, todos estamos avançando. A verdade é que foi tudo muito bem. Marcamos três gols, não sofremos nenhum, somamos três pontos e isso sempre há que ter em conta em uma competição curta", avaliou.

Com três pontos, o Barcelona é líder do Grupo D e tem melhor saldo que o Sporting que venceu o Olympiacos por 3 a 2, na sua estreia. No próximo confronto pela fase de grupos da Champions League, o clube catalão enfrentará o Sporting, na quarta-feira (27), às 15h45, em Lisboa. Antes disso, o Barça enfrentará o Getafe pelo Campeonato Espanhol, no próximo sábado (16), no estádio Alfonso Pérez, às 11h15.