Expulso contra o Liverpool, Berizzo avalia empate fora de casa: "Sensação positiva"

(Foto: Reprodução/Sevilla FC)

Após o empate em 2 a 2 contra a equipe do Liverpool nesta quarta (13), em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Uefa Champions League, o técnico do Sevilla, Eduardo Berizzo, concedeu entrevista coletiva ao final da partida. Dentre suas respostas, comentou sobre a sua expulsão de campo causada por uma interferência na reposição de bola da equipe inglesa.

Sobre o empate, o técnico analisou o jogo após sua equipe estar atrás no placar, perdendo por 2 a 1 ao final do primeiro tempo: "O resultado deixa uma sensação positiva. Obter um empate depois de um primeiro tempo que nos custou muito tem seus méritos. Nós começamos a construir e gerar uma partida muito mais sólido defensivamente, subindo as linhas e acreditando no resultado que obtemos", explicou.

O treinador também explicou as alterações, que ajudaram o Sevilla a conseguir seu ponto fora de casa: "Nós arrumamos o meio campo com a entrada do Sarabia, fizemos o que foi pedido e começamos a controlar o rival. Nas faltas que sofremos, começamos a crescer e libertar nosso futebol até encontrar o empate e até mesmo ganhar no último lance. É para se valorizar pois é um campo muito difícil e seguimos pensando que estávamos dentro do jogo para seguir disputando de igual para igual", comentou.

Já sobre sua expulsão, o treinador explicou que se é algo que tentou se corrigir logo após o ocorrido, pois não era sua intenção prejudicar ninguém, até porque seu time também estava em busca de um resultado melhor.

"O lance da expulsão é uma retificação que eu quero fazer com relação a uma ação similar que aconteceu anteriormente, na qual eu estou errado. Quero corrigir meu erro e o único que não entendeu como tal fora o árbitro que me expulsou. Não faz sentido que eu quisesse perder tempo com um resultado desfavorável", disse o treinador.

O próximo adversário do Sevilla será o Girona, fora de casa, domingo às 11:15 pela La Liga. Já pela Champions, o time espanhol enfrentará o Maribor, dia 26, em casa, às 15:45.