Presidente do Atlético de Madrid descarta Diego Costa pelo menos até janeiro

Foto: Aitor Alcalde Colomer/CON/Getty Images

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, confirmou que as negociações com o Chelsea sobre a contratação de Diego Costa só serão retomadas na próxima janela de transferências.

Apesar de confirmar o interesse em contar com o atacante brasileiro naturalizado espanhol, Cerezo disse que “Diego Costa é jogador do Chelsea até janeiro, há tempo para falar com o seu clube e com qualquer outro”.

A mídia espanhola reportou nesta semana que Diego chegou à Madrid e que procura uma casa para se mudar com sua família, reforçando as especulações de que uma transferência em torno de 60 milhões de euros já estaria bem encaminhada. “Se ele está se mudando para Madrid, eu não sei”, disse Cerezo e completou: “Nós não faremos nada até janeiro".

Vale lembrar que o Atleti foi punido por desrespeitar as regras de contratação de jogadores menores de 18 anos e ficou impossibilitado de contratar jogadores nesta janela, mas a punição se encerra em dezembro deste ano.

Diego Costa atuou no clube colchonero entre 2010 e 2014, disputando 94 partidas e fazendo 43 gols, passou um período emprestado ao Rayo Vallecano e, depois de voltar ao Atleti, foi contratado pelo Chelsea por 38 milhões de euros.

Diego Costa quando ainda atuava pelo Atleti

Apesar da ótima média de gols do camisa 19 nos Blues, o temperamento forte tanto dele quanto do técnico Antonio Conte fez com que ambos entrassem em desacordo, provocando a saída do brasileiro do clube inglês. Embora informes recentes mostrem que treinador e atleta já se entenderam, a ida para Madrid parece iminente.

Chelsea e Atletico se enfrentarão pela fase de grupos da Uefa Champions League, já que ambos compõem o grupo C, juntamente com Qarabag e Roma. Na primeira rodada, o Chelsea goleou o time do Azerbaijão por 6 a 0 enquanto o Atleti ficou no empate sem gols com a Roma.