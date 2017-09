Google Plus

Zidane defende Bale das vaias e ressalta importância de CR7 para o Real Madrid

Pelo grupo H da Uefa Champions League, o Real Madrid venceu em casa o APOEL, time da modesta ilha de Chipre, pelo placar de 3 a 0 - com dois gols de Cristiano Ronaldo e um de bicicleta do Sergio Ramos. Em entrevista ao BeIN Sports, e posteriormente na coletiva pós-jogo, Zinedine Zidane falou sobre o resultado, a importância de CR7 no grupo, a lesão de Kovacic e defendeu Gareth Bale das vaias.

Apesar do placar de 3 a 0, a vitória não foi tão fácil quanto o torcedor imaginava. "Estou feliz porque conseguimos a primeira vitória na competição", disse o técnico merengue que viu o time melhor na segunda etapa. "Não existem mais equipes com quem você pode pensar que terá um jogo tranquilo. O APOEL tem experiência, com jogadores que não se sentem impressionados no Santiago Bernabéu. Se você estiver desatento, podem te surpreender".

Sobre mais uma atuação de gala de Cristiano Ronaldo, Zizou não pareceu surpreso. "É o melhor do mundo. Sempre aparece, sempre faz gols e hoje poderia ter feito quatro. Ele está sempre bem posicionado, está feliz e nós também", disse o treinador francês. No próximo domingo (17), CR7 cumpre o último jogo de suspensão pelo Campeonato Espanhol, poderá jogar novamente na próxima quarta-feira (20), contra o Real Betis no Santiago Bernabéu.

No início do primeiro tempo, o croata Mateo Kovacic deixou o campo lesionado. Questionado pela imprensa, na coletiva, Zinedine disse que os exames serão realizados. "Ele sentiu dores mais fortes onde já estava sentindo há alguns dias. Não reclamou de nada intenso, com a ressonância amanhã (14) saberemos", explicou.

Em outro assunto recorrente, que também se repetiu na coletiva de imprensa, Zidane comentou sobre Gareth Bale que foi vaiado por uma parte da torcida e não jogou os 90 minutos - foi substituído para dar lugar ao jovem Borja Mayoral. "Fez uma boa partida e o publico ficou contente. A substituição aconteceu porque queria ver Mayoral jogar", explicou o treinador, Zizou completou dizendo que Bale pode jogar em qualquer posição.

Ainda sobre o galês, o técnico francês foi questionado sobre o atacante ter medo de se lesionar novamente, sendo esse o motivo para que ele esteja jogando com 'pouca intensidade'. "Depois de uma lesão de quatro meses, você precisa de um tempo proporcional para se recuperar completamente. Gareth vai melhorando aos poucos. Estou feliz com sua partida hoje. Deu passes para gols. Vocês vão sempre perguntar sobre substituir por um ou outro, mas eu o vejo bem. Temos que dar tempo a ele", esclareceu mostrando confiante no camisa 11.

O golaço de Sergio Ramos também foi tema das perguntas. "Eu não pude fazer isso. Poucos conseguem. Normalmente (ele, Sergio Ramos) marca gols de cabeça, é raro o que aconteceu, mas estou feliz com seu gol".

Pelo fim de semana o Real Madrid viaja até San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad no Anoeta pelo Campeonato Espanhol. Em quinto na classificação - e sem CR7 e Marcelo, suspensos - o time de Zidane precisa vencer para não deixar o Barcelona se afastar ainda mais nesse início de Liga.