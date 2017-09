Com contrato renovado, Marcelo agradece chance de entrar para história do Real: "Orgulho imenso"

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

Nesta quinta-feira (14) o brasileiro Marcelo teve seu contrato de renovação oficializado e concedeu uma entrevista coletiva agradecendo o clube pela renovação e afirmando que está muito orgulhoso de fazer parte da história do Real Madrid.

"É um orgulho imenso entrar na história do Real Madrid. Me sinto muito feliz e um felizardo por estar aqui. Renovar o contrato por mais cinco anos é um sonho cumprido, e ver minha família tão feliz me deixa ainda mais feliz e orgulhoso", afirmou o lateral brasileiro.

Ainda no assunto, Marcelo afirmou que gostaria até de ter jogado no Real Madrid Castilla, time B merengue, por toda a identificação pelo clube: "Gostaria muito de ter jogado no Castilla, ter ajudado os canteranos. Me sinto um canterano. Quando vejo os garotos da base, os juvenis... fico muito contente. Eu desejo estar aqui por muitos anos. O Real Madrid sempre foi minha segunda casa", disse o camisa 12.

Além disso, o segundo capitão merengue explicou como ajuda os jovens que chegam ao clube e estão crescendo: "Quando cheguei, tive a experiência de Roberto Carlos, a quem sempre olhei. Agora eu tento ajudar os que chegam, especialmente fora do campo. Para Theo, acima de tudo, tendo ajudá-lo fora de campo, pois para dar conselhos não sou muito bom, a verdade", brincou.

Marcelo também falou sobre Gareth Bale, que não vivo um momento tão bom com a torcida, e, mesmo com a boa atuação contra o APOEL, sofreu com algumas vaias: "Tudo nos preocupa... para mim o mais importante é saber se ele está feliz ou não. Se Bale está feliz fora de campo, em campo ele estará feliz. Não vejo ele mal fisicamente".

Como não podia faltar, deu tempo do brasileiro falar sobre a grande sensação do momento no futebol mundial, Marco Asensio: "Tem um futuro brilhante, mas eu não gosto muito de falar dos jovens, pois se criam muitas expectativas. Falavam de mim como o novo Roberto Carlos e no final viram que não. O Roberto é o Roberto e eu sou eu", afirmou.

Para finalizar, ainda deu tempo de falar sobre o melhor jogador que já jogou do lado, e Marcelo não "balançou" na hora de responder: "Joguei com grandes como Ronaldo, Ronaldinho, Ruud van Nistelrooy... mas tanto tempo treinando com ele, dando passes e celebrando gols, eu fico com Cristiano. E o mais difícil de parar creio que tenha sido Neymar, com quem jogo na seleção", finalizou.

Quatro La Ligas, três Uefa Champions League, dois Mundiais de Clubes e três Supercopas da Uefa fazem parte do vasto currículo de Marcelo pelo Real Madrid, e ele pretende aumentar ainda mais esta galeria de troféus.