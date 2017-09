De contrato novo com Real Madrid, Isco revela interesse do Barça, mas afirma: "Nunca escutei"

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

Com contrato renovado até 2022 e uma cláusula de incríveis € 700 milhões, segundo o diário Marca, o meia Isco compareceu a sala de coletiva do Real Madrid nesta sexta-feira (15) para oficializar sua renovação contratual. Ele comentou sobre alguns assuntos, e o primeiro foi sobre um possível interesse e até saída para o rival Barcelona, mas o jogador de 25 anos negou qualquer chance disso acontecer.

"Nunca poderia ir ao Barcelona. Como sempre disse, quero triunfar no Madrid. É verdade que passei momentos ruins, mas isso faz você saborear os bons momentos, não me arrependo de nada". Ele completou falando do interesse do clube catalão, mas que nunca sequer escutou.

"Houve sim algum contato, mas nunca escutei, pois minha intenção é ganhar na equipe que apostou em mim. Quero me consolidar como titular, e ganhar muitos títulos com a equipe que temos é algo muito provável", afirmou o meia.

Isco assinando seu novo contrato com Florentino Pérez | Foto: DIvulgação/Real Madrid CF

Ele também falou da importância de Zinédine Zidane para sua permanência: "Foi muito importante para mim, me deu muita confiança em momentos difíceis e eu correspondi. Ele acertou, porque agora eu jogo mais avançado, onde sempre joguei, mais perto do gol e de dar assistências. Me conhece bem faz anos e sabe tirar o melhor de mim".

"Desde o primeiro dia que chegou ele disse que contaria comigo, me demonstrou confiança desde o primeiro momento. Ele teve paciência e no final isto é uma equipe, tem que saber esperar seu momento, e eu esperei. Mesmo assim, o importante é a equipe, e se ela ganhar, melhor", disse Isco exaltando o francês.

Ainda deu tempo do meia falar sobre o que é o Real Madrid para Isco, e ele não poupou nos elogios: "É difícil explicar em palavras. É o maior clube da história, todos querem jogar aqui. Proporcionou que eu cumprisse muitos sonhos que tinha desde pequeno", finalizou.

Isco e o Real Madrid retornam a campo no próximo domingo, quando os merengues terão um duelo muito complicado diante da Real Sociedad, no Anoeta, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 15h45.