Destaque na Alemanha, Timo Werner admite estar feliz com interesse do Real Madrid

Foto: TF-Images/Getty Images

O atacante Timo Werner admitiu estar contente com o interesse do Real Madrid em contratá-lo na próxima temporada, mas que está totalmente focado no RB Leipzig, clube pelo qual atua. O valor de uma possível transferência poderia ultrapassar os 30 milhões de euros.

Com apenas 21 anos de idade, o alemão vem se destacando e, segundo reportou o jornal espanhol AS, se tornou alvo do clube merengue. “Eu estou feliz no Leipzig, mas é claro que saber do interesse do Real Madrid me deixa feliz. Seria mentira dizer que não me interesso”, comentou Timo.

Desde a saída de Morata para o Chelsea que um reserva para Benzema vem sendo cogitado, mas apenas Borja Mayoral, que retornou de empréstimo, está à disposição como centroavante de ofício.

O próprio técnico Zinedine Zidane confirmou que queria a permanência de Morata no elenco e que “talvez esteja faltando um número nove”. Com isso, Werner pode ser a solução para os problemas de ataque do Real Madrid, que ainda perdeu Benzema por seis semanas devido a uma lesão.

Werner (à direita) recebe o prêmio de Chuteira de Ouro da Copa das Confederações 2017 | Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

A diretoria do clube alemão corre para renovar o contrato de seu principal goleador para tentar mantê-lo por mais tempo. “Oferecemos a ele uma chance de continuar o seu desenvolvimento”, falou o técnico Oliver Mintzlaff sobre o novo contrato oferecido ao atleta.

Timo foi revelado pelo Stuttgart em 2013 e chegou ao Leipzig na temporada passada, quando marcou 27 gols por clube e seleção. Foi fundamental para a campanha do time, que conquistou o vice-campeonato alemão e chegou à Uefa Champions League.

O atacante vem sendo convocado para a Seleção Alemã desde a categoria sub-15, e em 2017 chegou ao time principal, sendo chamado por Joachim Löw. Já marcou seis gols em oito jogos com a camisa de seu país, demonstrando ainda mais a sua capacidade e seu talento. Foi campeão e artilheiro (três gols e duas assistências) da Copa das Confederações 2017.