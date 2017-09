Getafe x Barcelona AO VIVO online pela La Liga 2017/18

A última vitória do Getafe contra o Barcelona aconteceu na temporada 2011/12. O jogo foi válido pela 14ª rodada e o gol do jogo foi marcado por Valera, de cabeça.

No último duelo entre Getafe e Barcelona no estádio do Coliseum, o Barça venceu por 2 a 0, com gols de Suárez e Neymar. O jogo foi válido pela 10ª rodada da La Liga de 2015/16, temporada do rebaixamento da equipe de Madrid à segunda divisão.

Nicolás Gorosito, Daniel Pacheco, Filip Manojlovic e Chuli são desfalques no Getafe. Arda Turan, Rafinha e Adrián Ortolá são desfalques no Barcelona. Além deles, Paco Alcácer, Aleix Vidal e Lucas Digne estão de fora dos relacionados por opção técnica.

Já o Getafe, começou o Campeonato Espanhol empatando, na segunda rodada perdeu e na terceira rodada conquistou a primeira vitória. São quatro pontos em nove possíveis, atualmente na 11ª posição.

Após três rodadas, o Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com nove pontos e três vitórias. Até o momento foram nove gols pró e nenhum contra.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Getafe x Barcelona, válido pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola a partir das 11h15 (de Brasília), no estádio Coliseum Alfonso Pérez.