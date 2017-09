Valencia sai na frente, mas cede empate para Levante no dérbi

Neste sábado (16), Levante e Valencia fizeram o dérbi da cidade de Valencia pela quarta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18 e ficaram no empate de 1 a 1. Rodrigo Moreno abriu o placar para o Valencia, mas Enis Bardhi deixou tudo igual para os donos da casa. As duas equipes seguem sem saber o que é perder na La Liga.

Com este resultado, ambos os times alcançam os seis pontos no campeonato e seguem sem perder. Na próxima rodada, que será realizada no meio de semana, o Levante continua no Ciutat de Valencia, quando recebe a Real Sociedad na quinta-feira (22), às 17h. Na terça-feira (20), o Valencia recebe o Málaga, às 15h.

O começo de jogo foi bem estudado no Ciutat de Valencia, com as duas equipes tentando entender a proposta do rival. O Valencia buscava mais as bolas longas, explorando a velocidade dos seus homens de frente, enquanto o Levante trocava mais passes, tentando achar espaços.

E o primeiro gwol da partida teve um sotaque bem brasileiro, quando Rodrigo Moreno recebeu na esquerda, tocou para Andreas Pereira e foi para a área. O jovem meia emprestado pelo Manchester United cruzou, o próprio Rodrigo cabeceou completamente livre, o goleiro Raúl Fernández ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo do gol: 1 a 0 Valencia.

Só que não demorou muito para os donos da casa chegarem ao empate. Após cruzamento da direita, Murillo afastou parcialmente e a bola sobrou para o camisa 10 Enis Bardhi, que conseguiu dominar na área e chutou forte, sem chance alguma para Neto, finalizando a primeira etapa em Valencia: 1 a 1.

O segundo tempo foi bem mais morno que o primeiro, com nenhum dos times conseguindo criar algo de muito perigo. Pode-se dizer que a única boa chegada foi com cinco minutos, quando Rodrigo Moreno tentou, mas a bola foi para fora. Depois disso, nada de mais importante aconteceu no Ciutat de Valencia e a partida terminou na igualdade.